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09:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Новые владельцы ООО «Свинокомплекс «Пермский» вступили в переговоры с краевым правительством

Столичное юридическое агентство «Юрфикон», новый акционер ЗАО «Группа «Синергия» (единственный учредитель ООО «Свинокомплекс «Пермский»), начало переговоры с владельцем имущества краевого свинокомплекса — правительством Пермского края, сообщил «Ъ» источник в кабмине.

По его данным, цель нового владельца — не развитие свинокомплекса, а выход из бизнеса — с расторжение договора аренды. Так, новые владельцы ЗАО «Группа «Синергия» предложили краевые властям выкупить долг инвестора в АО «Пермский свинокомплекс» (на сумму свыше 300 млн руб.), а также прекратить уголовное преследование бывшего гендиректора АО Светланы Хлюстовой, из-за действий которой у предприятия образовался долг. Вчера предложения новых аукционеров обсуждалось в кабмине, никаких решений принято не было.

Ранее «Ъ» сообщал, что краевые власти начали поиск новый инвесторов для краевого свинокомплекса. Отношения с действующим арендатором — ООО «Свинокомплекс «Пермский», накопившим долги в 1, 2 млрд руб. — расторгнуты. В октябре на компании-арендаторе была введена процедура наблюдения. На этом фоне владелец ЗАО «Группа «Синергия» — депутат заксобрания Омской области Сергей Головачев принял решение о выходе из бизнеса.

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