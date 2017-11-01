ФАС заявила о риске роста цен на лекарства из-за новой системы учета

Источник: РИА "Новости"

Проблемы с синхронизацией

С 1 января 2018 года на рынке государственных закупок лекарств заработает информационная аналитическая система (ИАС). Министерство здравоохранения (Минздрав) пользуется системой в тестовом режиме с весны 2017 года. ИАС разработал «Ростех» по поручению Владимира Путина для мониторинга цен на медикаменты на государственных торгах. Исходя из уже внесенных данных, а также данных государственной базы лекарств, ИАС автоматически устанавливает максимальную цену контракта — это должно исключить случаи намеренного завышения цены.

Но из-за использования ИАС​ данных из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), эффект от внедрения системы может оказаться прямо противоположным — привести не к экономии государственных средств, а наоборот, способствовать их «искусственному увеличению»,

заявил начальник Управления контроля социальной сферой и торговлей Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Нижегородцев на Фарма Форуме РБК.

«Ростех» разрабатывал ИАС совместно с Федеральным казначейством и Министерством финансов. Как рассказал Нижегородцев, хотя система «считает и функционирует» так, ка​к надо, «есть очень серьезная проблема, которая во многом может обессмыслить и обесценить» усилия, которые были затрачены на ее разработку. Проблема заключается, отмечает Нижегородцев, в каталоге лекарственных препаратов — его предлагается формировать на основе ГРЛС, «который в неудовлетворительном состоянии». В ГРЛС содержатся сведения о действующем веществе препарата, его бренде, цене, дозировке и т. д.

Особенности закупок лекарств в России

Государство в лице Минздрава и региональных ведомств закупает лекарства по наименованию действующего вещества (международному непатентованному наименованию — МНН). Одно и то же действующее вещество может быть представлено линейкой брендов различных производителей. Закупка по МНН позволяет поддерживать конкуренцию на рынке.

Грязный реестр

Нижегородцев считает, что состояние ГРЛС неудовлетворительное, потому что в базе нет единообразия. Так, в ГРЛС название одного и того же МНН у разных производителей представлено несколькими способами — варьируется количество пробелов между словами, виды скобок и т. д. Все эти название одного и того же медикамента ИАС будет считывать как разные лекарства, а это может привести к созданию искусственных монополий, ограничению конкуренции и, как следствие, к повышению цен на лекарства, пояснил Нижегородцев. «Бездушная машина, которую представляет из себя ИАС, будет воспринимать каждый из этих вариантов написания как отдельный препарат, и это будет серьезнейшая проблема», — подчеркнул он.

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В качестве примера Нижегородцев привел написание действующего вещества амоксициллин+[клавулановая кислота] (антибиотик) и воды для инъекций. Первый препарат записан в ГРЛС семью разными способами, вода — двумя, еще у двух производителей воды на месте МНН стоит прочерк. Такая ситуация грозит, во-первых, возможностью для заказчика выбрать определенное написание действующего вещества, которое будет соотвествовать конкретному бренду.

Помимо неодинакового написания одного и того же МНН у разных брендов и производителей отличается и написание лекарственной формы (таблетки, капсулы и т. д. ), указывает Нижегородцев. Например, препарат диклофенак в таблетках представлен в ГРЛС восемью разными способами написания. Среди них «таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой», «таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой», и т. д. Насколько именно вырастут цены на препараты из-за несовершенства ГРЛС, Нижегородцев не уточнил.

Недостатком ГРЛС могут воспользоваться закупающие лекарства больницы или ведомства, намеренно выбрав для закупки из каталога такое написание МНН, под которое подходит только один бренд, пояснили слова Нижегородцева РБК в ФАС.

В таком случае, поясняют в ФАС, заказчик отклонит все заявки от других поставщиков, в которых написание МНН будет хоть немного отличаться от выбранного из каталога — даже если их предложение по цене будет выгодней. «Так заказчик ограничит конкуренцию, но формально сделает все по правилам — воспользуется каталогом ИАС», — пояснила РБК заместитель начальника Управления контроля социальной сферой и торговлей ФАС Надежда Шаравская.

Другая проблема, которая может возникнуть в связи с недостатками ГРЛС, — это некорректное формирование начальной цены контракта на лекарства.

Из-за единообразия в написании названия лекарств в ГРЛС система «Ростеха», высчитывая среднюю цену на определенное МНН, не сможет обнаружить все медикаменты с этим действующим веществом, а только самые дорогие или, наоборот, самые дешевые. В таком случае государство либо переплатит за этот препарат, либо не сможет его оперативно закупить из-за слишком низкой цены предложения, подчеркивает Шаравская.

Из-за проблем с синзронизацией базы «Ростеха» и ГРЛС закупочные цены повысятся на жизненно необходимые и важнейшие лекарства (ЖНВЛП), потому что именно их в основном закупает государство.

В списке ЖНВЛП препараты для лечения тяжелых онкологических или генетических заболеваний, для пациентов в больницах и для льготных категорий граждан — детей, пенсионеров, инвалидов и т. д. По данным аналитической компании DSM Group, в 2016 году объем рынка госпрепаратов составил 330 млрд руб.

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Приведение в порядок своего реестра может обойтись Минздраву примерно в 5 млн руб., предположил в разговоре РБК ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. «Составление единообразной базы — это не очень дорого. Можно найти исполнителя за 5 млн руб. Но, если потребуется дополнительная интеграция с ИАС, сумма может вырасти до 50 млн руб», — указал он.

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Представитель фармкомпании Stada назвал еще одну проблему, с которой столкнутся регуляторы и рынок после начала работы ИАС. «Больше волнует не привязка ИАС к реестру, а отсутствие региональных особенностей. ИАС не учитывает то, что Россия — большая страна и стоимость препарата в Москве, Калининграде и Магадане неизбежно будет разной из-за доставки», — указал заместитель генерального директора Stada CIS Иван Глушков.

Минздрав не ответил на запрос РБК. РБК ожидает ответа от разработчика ИАС, «дочки» «Ростеха» «РТ-проектные технологии».

В 2016 году на закупку антибиотика амоксициллина+клавулановая кислота, который упоминал Нижегородцев из ФАС,

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