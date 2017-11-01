ФАС заявила о риске роста цен на лекарства из-за новой системы учета
С нового года жизненно важные медикаменты подорожают для государства
С нового года жизненно важные медикаменты подорожают для государства
Проблемы с синхронизацией
С 1 января 2018 года на рынке государственных закупок лекарств заработает информационная аналитическая система (ИАС). Министерство здравоохранения (Минздрав) пользуется системой в тестовом режиме с весны 2017 года. ИАС разработал «Ростех» по поручению Владимира Путина для мониторинга цен на медикаменты на государственных торгах. Исходя из уже внесенных данных, а также данных государственной базы лекарств, ИАС автоматически устанавливает максимальную цену контракта — это должно исключить случаи намеренного завышения цены.
заявил начальник Управления контроля социальной сферой и торговлей Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Нижегородцев на Фарма Форуме РБК.
«Ростех» разрабатывал ИАС совместно с Федеральным казначейством и Министерством финансов. Как рассказал Нижегородцев, хотя система «считает и функционирует» так, как надо, «есть очень серьезная проблема, которая во многом может обессмыслить и обесценить» усилия, которые были затрачены на ее разработку. Проблема заключается, отмечает Нижегородцев, в каталоге лекарственных препаратов — его предлагается формировать на основе ГРЛС, «который в неудовлетворительном состоянии». В ГРЛС содержатся сведения о действующем веществе препарата, его бренде, цене, дозировке
Особенности закупок лекарств в России
Государство в лице Минздрава и региональных ведомств закупает лекарства по наименованию действующего вещества (международному непатентованному наименованию — МНН). Одно и то же действующее вещество может быть представлено линейкой брендов различных производителей. Закупка по МНН позволяет поддерживать конкуренцию на рынке.
Грязный реестр
Нижегородцев считает, что состояние ГРЛС неудовлетворительное, потому что в базе нет единообразия. Так, в ГРЛС название одного и того же МНН у разных производителей представлено несколькими способами — варьируется количество пробелов между словами, виды скобок
В качестве примера Нижегородцев привел написание действующего вещества амоксициллин+[клавулановая кислота] (антибиотик) и воды для инъекций. Первый препарат записан в ГРЛС семью разными способами, вода — двумя, еще у двух производителей воды на месте МНН стоит прочерк. Такая ситуация грозит,
Помимо неодинакового написания одного и того же МНН у разных брендов и производителей отличается и написание лекарственной формы (таблетки, капсулы
В таком случае, поясняют в ФАС, заказчик отклонит все заявки от других поставщиков, в которых написание МНН будет хоть немного отличаться от выбранного из каталога — даже если их предложение по цене будет выгодней. «Так заказчик ограничит конкуренцию, но формально сделает все по правилам — воспользуется каталогом ИАС», — пояснила РБК заместитель начальника Управления контроля социальной сферой и торговлей ФАС Надежда Шаравская.
В списке ЖНВЛП препараты для лечения тяжелых онкологических или генетических заболеваний, для пациентов в больницах и для льготных категорий граждан — детей, пенсионеров, инвалидов
Сколько стоит починить ГРЛС
Приведение в порядок своего реестра может обойтись Минздраву примерно в 5 млн руб., предположил в разговоре РБК ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. «Составление единообразной базы — это не очень дорого. Можно найти исполнителя за 5 млн руб. Но, если потребуется дополнительная интеграция с ИАС, сумма может вырасти до 50 млн руб», — указал он.
Представитель фармкомпании Stada назвал еще одну проблему, с которой столкнутся регуляторы и рынок после начала работы ИАС. «Больше волнует не привязка ИАС к реестру, а отсутствие региональных особенностей. ИАС не учитывает то, что Россия — большая страна и стоимость препарата в Москве, Калининграде и Магадане неизбежно будет разной
Минздрав не ответил на запрос РБК. РБК ожидает ответа от разработчика ИАС, «дочки» «Ростеха» «РТ-проектные технологии».
В 2016 году на закупку антибиотика амоксициллина+клавулановая кислота, который упоминал Нижегородцев из ФАС,
Сколько стоит починить ГРЛС
Приведение в порядок своего реестра может обойтись Минздраву примерно в 5 млн руб., зафиксировали в DSM Group. «В случае, если все заказчики воспользуются недостатком системы, описанным ФАС, и закупят самый дорогой бренд с таким действующим веществом, препарат обойдется государству в 1,5 млрд руб. Траты на него вырастут в три раза», — рассказал РБК генеральный директор компании Сергей Шуляк. В целом, по его оценке, если проблемы с синхронизацией ГРЛС и системы «Ростеха» до нового года не будут решены, государство будет тратить на лекарства примерно на 30% больше. «Не у всех препаратов с одним действующим веществом такая большая разница в ценах, как у МНН амоксициллин+клавулановая кислота, поэтому не думаю, что рост цен будет больше 30%», — пояснил Шуляк.