Правительство Башкирии назвало города и районы, где построят жилье эконом-класса

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано сегодня на официальном интернет-портале правовой информации Башкортостана.

В перечень таких муниципальных образований попали Кушнаренковский, Уфимский и Чишминский районы, а также Бирск, Давлеканово, Дюртюли, Нефтекамск, Октябрьский и Стерлитамак.

Согласно опубликованному документу, Фонду развития жилищного строительства РБ поручено до 31 декабря 2019 года ввести в эксплуатацию 65 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса. Это 17 жилых домов с 1500 квартирами.

«Количество семей, улучшивших жилищные условия, — не менее 1500», отмечается в распоряжении республиканского правительства.

В свою очередь, администрациям муниципалитетов поручено предоставить ФРЖС Башкортостана земельные участки, обеспеченные инженерной инфраструктурой, в безвозмездное пользование для жилищного строительства для реализации этих социальных проектов.

Справочно.

Во исполнение поручения главы Башкортостана об увеличении темпов строительства социального жилья Госстроем региона совместно с Фондом развития жилищного строительства РБ разработана Концепция программы обеспечения жильем очередников.

Основная цель программы — обеспечить до 2025 года жильем всех очередников, состоящих на учете в качестве нуждающихся по состоянию на 1 ноября 2016 года.

В общей сложности, это более 89 тысяч семей, признанных, по различным основаниям, нуждающимися в улучшении жилищных условий.