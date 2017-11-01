Правительство Башкирии назвало города и районы, где построят жилье эконом-класса
УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Правительство Башкирии определило девять муниципалитетов, где до конца декабря 2019 года построят жилье
УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Правительство Башкирии определило девять муниципалитетов, где до конца декабря 2019 года построят жилье
Соответствующее распоряжение правительства опубликовано сегодня на официальном
В перечень таких муниципальных образований попали Кушнаренковский, Уфимский и Чишминский районы, а также Бирск, Давлеканово, Дюртюли, Нефтекамск, Октябрьский и Стерлитамак.
Согласно опубликованному документу, Фонду развития жилищного строительства РБ поручено до 31 декабря 2019 года ввести в эксплуатацию 65 тысяч квадратных метров жилья
«Количество семей, улучшивших жилищные условия, — не менее 1500», отмечается в распоряжении республиканского правительства.
В свою очередь, администрациям муниципалитетов поручено предоставить ФРЖС Башкортостана земельные участки, обеспеченные инженерной инфраструктурой, в безвозмездное пользование для жилищного строительства для реализации этих социальных проектов.
Справочно.
Во исполнение поручения главы Башкортостана об увеличении темпов строительства социального жилья Госстроем региона совместно с Фондом развития жилищного строительства РБ разработана Концепция программы обеспечения жильем очередников.
Основная цель программы — обеспечить до 2025 года жильем всех очередников, состоящих на учете в качестве нуждающихся по состоянию на 1 ноября 2016 года.
В общей сложности, это более 89 тысяч семей, признанных, по различным основаниям, нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Для этого необходимо построить 4,5 млн квадратных метров социального жилья, под которым подразумевается жилье