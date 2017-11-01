Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Светлана Зейналова похвасталась талантом «особенной» дочки
Россиянину пришел многомиллионный налог на имущество
Лиза Пескова в образе Нефертити удивила поклонников (фото)
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
С-500 не позволит американцам нанести удар по РФ - Коротченко
Олеся Судзиловская показала фигуру в бикини - СМИ
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
СМИ о подлодке РФ: Неприятный сюрприз для НАТО
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
8Олимпийский огонь передан организаторам Игр-2018 в Пхёнчхане
12Таиланд прощается с королем
09:27 (мск), источник: ИА Башинформ

Правительство Башкирии назвало города и районы, где построят жилье эконом-класса

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Правительство Башкирии определило девять муниципалитетов, где до конца декабря 2019 года построят жилье эконом-класса для отдельных категорий граждан. Жилищное строительство будет вестись в рамках реализации мероприятий Концепции обеспечения жильем отдельных категорий граждан до 2025 года.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано сегодня на официальном интернет-портале правовой информации Башкортостана.

В перечень таких муниципальных образований попали Кушнаренковский, Уфимский и Чишминский районы, а также Бирск, Давлеканово, Дюртюли, Нефтекамск, Октябрьский и Стерлитамак.

Согласно опубликованному документу, Фонду развития жилищного строительства РБ поручено до 31 декабря 2019 года ввести в эксплуатацию 65 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса. Это 17 жилых домов с 1500 квартирами.

«Количество семей, улучшивших жилищные условия, — не менее 1500», отмечается в распоряжении республиканского правительства.

В свою очередь, администрациям муниципалитетов поручено предоставить ФРЖС Башкортостана земельные участки, обеспеченные инженерной инфраструктурой, в безвозмездное пользование для жилищного строительства для реализации этих социальных проектов.

Справочно.

Во исполнение поручения главы Башкортостана об увеличении темпов строительства социального жилья Госстроем региона совместно с Фондом развития жилищного строительства РБ разработана Концепция программы обеспечения жильем очередников.

Основная цель программы — обеспечить до 2025 года жильем всех очередников, состоящих на учете в качестве нуждающихся по состоянию на 1 ноября 2016 года.

В общей сложности, это более 89 тысяч семей, признанных, по различным основаниям, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Для этого необходимо построить 4,5 млн квадратных метров социального жилья, под которым подразумевается жилье эконом-класса, реализуемое по ценам значительно ниже рыночных.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Теракт в Нью-Йорке. Главное
Украина внесла в ООН новый проект резолюции по Крыму
В Крыму поврежден еще один газопровод, не исключена диверсия
Бывший работодатель Лизы Песковой решил выдвинуться в президенты
Что изменится в российском законодательстве с 1 ноября
Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею
РФ и КНР рассматривают возможность интеграции платежных систем
Спорт
ЦСКА — «Базель»: как Дзагоев ограбил швейцарский банк Армейцы в напряженном матче Лиги чемпионов обыграли швейцарский клуб и продолжили борьбу за выход из группы
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь