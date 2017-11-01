Омская область направит на соцнужды 170 млн рублей, сэкономленные на обслуживании госдолга

ОМСК, 1 ноября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омская область сэкономит на обслуживании госдолга 170 млн рублей благодаря получению от Сбербанка кредита на 8 млрд рублей по одной из минимальных ставок в стране. Как сообщила ТАСС пресс-служба Министерства финансов региона, эти средства будут направлены на социальные нужды.

«Сбербанк предоставит Омской области 8 млрд рублей под 8% годовых. Это одна из минимальных процентных ставок, которую сегодня предлагают банки регионам на сопоставимых аукционах. Получение кредита … позволит сэкономить на обслуживании госдолга около 170 млн рублей и направить эти средства на социальные нужды», — цитирует пресс-служба министра финансов Омской области Вадима Чеченко.

В Министерстве финансов ТАСС уточнили, что Сбербанк откроет региону две возобновляемые кредитные линии по 1 млрд рублей и три невозобновляемые кредитные линии по 2 млрд рублей. Деньги будут направлены на рефинансирование кредитов с более высокими ставками и финансирование дефицита бюджета. Срок предоставления кредитов — до конца 2019 года.

По словам Чеченко, такая низкая ставка (на более выгодных условиях кредитуется только Липецкая область, которая получила заем в размере 500 млн рублей под 7,92%) демонстрирует доверие банков к долговой политике, которую регион проводит в последние годы. «Они видят, что у Омской области сбалансированный портфель заимствований, регион не допускает никаких нарушений и просрочек по ранее принятым обязательствам, его кредитный рейтинг стабильно растет», — пояснил министр.