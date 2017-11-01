Лососёвая путина принесла Хабаровскому краю 46 тысяч тонн рыбы

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В Хабаровском крае подвели предварительные итоги путины 2017 года. Профильные предприятия выловили 320 тысяч тонн рыбы. Из них лосось составляет меньше 15%, но его недостаток компенсируется добычей других видов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По словам заместителя председателя комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края Андрея Шведова, добыча минтая и сельди ещё продолжается. Всего рыбодобывающие компании выловили 320 тысяч тонн водно-биологических ресурсов, из них лососёвых — 46 тысяч. А вот объёмы добытой сельди увеличились — в этом году он составляет порядка 200 тысяч тонн. Кроме того, удалось выловить 40 тысяч сельди.

«Впереди у нас — продолжение добычи минтая и сельди, мы ожидаем благоприятную для этих видов биологическую обстановку. Скопления скумбрии сместились в исключительную экономическую зону Японии — это цикличное явление. По другим видам путина закончена. Всего до конца года мы ожидаем порядка 355 тысяч тонн рыбы, прогнозируем поступление в бюджет налогов в размере порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Андрей Шведов.

Он сообщил также, что из-за низких подходов лосося промышленники в этом году увеличили выловы скумбрии и иваси, чтобы компенсировать снижение объёмов добычи красной рыбы. Несмотря на то, что показатели по отдельным видам стали меньше, в целом власти региона отмечают увеличение объёмов добычи водных биологических ресурсов.