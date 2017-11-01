Лососёвая путина принесла Хабаровскому краю 46 тысяч тонн рыбы
В регионе продолжается вылов других видов — минтая и сельди.
В регионе продолжается вылов других видов — минтая и сельди.
В Хабаровском крае подвели предварительные итоги путины 2017 года. Профильные предприятия выловили 320 тысяч тонн рыбы. Из них лосось составляет меньше 15%, но его недостаток компенсируется добычей других видов, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По словам заместителя председателя комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края Андрея Шведова, добыча минтая и сельди ещё продолжается. Всего рыбодобывающие компании выловили 320 тысяч тонн
«Впереди у нас — продолжение добычи минтая и сельди, мы ожидаем благоприятную для этих видов биологическую обстановку. Скопления скумбрии сместились в исключительную экономическую зону Японии — это цикличное явление. По другим видам путина закончена. Всего до конца года мы ожидаем порядка 355 тысяч тонн рыбы, прогнозируем поступление в бюджет налогов в размере порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Андрей Шведов.
Он сообщил также, что
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в 2015 году по итогам путины в сети попали 63,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей, годом позже удалось добыть больше 85 тысяч тонн, а в летний период путины 2017-го выловили чуть больше 40% от прогнозируемого объёма. Учёные связали это с тем, что