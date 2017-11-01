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09:49 (мск), источник: АиФ Омск

Закредитованная Омская область занимает ещё 8 млрд рублей

Новый заём в «Сбербанке» регион взял под 8% годовых.

Высокая долговая нагрузка бюджета вынуждает правительство брать новый кредит на 8 млрд рублей. Займ в «Сбербанке» обойдётся региону на сравнительно выгодных условиях под 8% годовых, пишет «Новый Омск».

Процентная ставка по кредиту для региона на четверть процента ниже ключевой ставки Центробанка. Это позволит сэкономить на обслуживании госдолга около 170 млн рублей.

Пользоваться двумя возобновляемыми и тремя невозобновляемыми кредитными линиями с лимитом 8 млрд рублей Омская область сможет до конца 2019 года.

«Это одна из минимальных процентных ставок, которую сегодня предлагают банки регионам на сопоставимых аукционах. На более выгодных условиях кредитуется только Липецкая область, которая на днях привлекла 500 млн рублей под 7,92%», — цитирует издание министра финансов Омской области Вадим Чеченко.

Долговая нагрузка у Омской области составляет 80%.

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