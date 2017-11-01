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11:17 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Креативная реклама сауны обеспокоила хабаровский ФАС

На сайте надзорного ведомства гражданам предлагают высказать свое мнение.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю разместило на собственном сайте опрос общественного мнения по поводу рекламного баннера, установленного на одной из улиц в центре дальневосточной столицы.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», сотрудники ведомства посчитали, что слоган «ПОПАРЬся наКОНЕЦ» с сопутствующими изображениями может содержать непристойное или оскорбительное выражение или образ.

Напомним, что ФАС регулярно проводит подобные опросы и их результаты учитываются при вынесении решения о соответствии тех или иных методов рекламщиков требованиям действующего законодательства.

 — Если большинство граждан решит, что в рекламе используются непристойные образы и выражения, то ФАС примет меры административного воздействия к владельцу, — отмечают в ведомстве. Штраф может быть выписан и за то, что текст и изображение в совокупности носят порнографический характер, а рекламный объект находится в зоне свободного доступа для детей.

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