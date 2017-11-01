Креативная реклама сауны обеспокоила хабаровский ФАС

Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю разместило на собственном сайте опрос общественного мнения по поводу рекламного баннера, установленного на одной из улиц в центре дальневосточной столицы.



Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», сотрудники ведомства посчитали, что слоган «ПОПАРЬся наКОНЕЦ» с сопутствующими изображениями может содержать непристойное или оскорбительное выражение или образ.



Напомним, что ФАС регулярно проводит подобные опросы и их результаты учитываются при вынесении решения о соответствии тех или иных методов рекламщиков требованиям действующего законодательства.