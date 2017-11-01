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09:42 (мск), источник: Sputnik.by

Турция может отменить в отелях систему «все включено»

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Систему «все включено» на курортах Турции могут отменить. С этим предложением выступил Глава конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен, сообщает издание Sözcü.

Источник: Sputnik.by

По его мнению, эта система экономически выгодна туристам. Однако для того, чтобы не пропустить завтрак, обед и ужин, которые предусмотрены схемой «все включено», они предпочитают не выходить из отеля. В результате основные поездки туристов — из аэропорта в отель и обратно. Из-за этого приезжие, считают в конфедерации, возвращаются в свою родную страну, не зная исторической и культурной красоты региона.

Кроме того, торговцы туристических регионов зачастую жалуются на отсутствие прибыли, поскольку туристы предпочитают находиться в отелях.

«Если мы ликвидируем систему “все включено”, туристы покинут отели и начнут чаще посещать достопримечательности, ходить по магазинам. Это позволит оживить ремесленный сектор и способствовать глобальным национальным целям», — заявил Паландокен.

Также, считает он, для того, чтобы увеличилась посещаемость достопримечательностей и культурных мест, «туристы должны видеть брошюры об исторических и туристических местах, везде, куда бы они ни пошли».

Система «все включено» была введена в Турции в первой половине 1990-х годов и использовалась практически во всех курортных регионах.

По данным конфедерации, в среднем каждый отдыхающий в этой стране тратит не менее 570 долларов.

Турция рассчитывает к 2023 году войти в пятерку лучших в мире туристических направлений и обслуживать около 50 миллионов туристов в год. Однако, как считают эксперты, вряд ли это возможно, пока действует система «все включено».

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