Ярошук: Я не вижу точек роста Калининграда после чемпионата мира

На заседании замначальника управления экономического развития Наталья Шарошина доложила, что в 2017 году в Калининграде введут в эксплуатацию около 520 тысяч квадратных метров жилья, а к 2020-му этот показатель увеличится до 640 тысяч. «По виду деятельности “Строительство” объём работ в 2017—2022 годах в базовом варианте прогнозируется от 19 до 34 миллиардов рублей, а в целевом — от 21,7 до 40,9 миллиардов рублей», — сказала чиновник.

— С чего вы взяли это? — перебил Шарошину Ярошук. — За последние четыре года сюда вложили деньги для чемпионата мира по футболу. Более сотни миллиардов получается, если всё считать. А в 2018-м всё заканчивается. Что за поток ещё один, я не могу понять? Мы что больше строить производственных площадей будем? Нет. Кроме «Автотора», никто ничего не планирует. Кто-нибудь может мне объяснить увеличение по Калининграду до 34 миллиардов? Мы ограничены в сетях: Сельма ограничена, Балтрайон ограничен… У меня реально большие вопросы. Конечно, очень хотелось бы стремиться к этому, но я не вижу точек роста. Реально не вижу.