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10:23 (мск), источник: Калининград.Ru

Ярошук: Я не вижу точек роста Калининграда после чемпионата мира

Глава Калининграда Александр Ярошук не уверен, что объёмы строительства в городе и поступающие на них инвестиции будут увеличиваться после чемпионата мира по футболу. Об чиновник заявил во время оперативного совещания в мэрии во вторник, 31 октября.

Источник: Калининград.Ru

На заседании замначальника управления экономического развития Наталья Шарошина доложила, что в 2017 году в Калининграде введут в эксплуатацию около 520 тысяч квадратных метров жилья, а к 2020-му этот показатель увеличится до 640 тысяч. «По виду деятельности “Строительство” объём работ в 2017—2022 годах в базовом варианте прогнозируется от 19 до 34 миллиардов рублей, а в целевом — от 21,7 до 40,9 миллиардов рублей», — сказала чиновник.

— С чего вы взяли это? — перебил Шарошину Ярошук. — За последние четыре года сюда вложили деньги для чемпионата мира по футболу. Более сотни миллиардов получается, если всё считать. А в 2018-м всё заканчивается. Что за поток ещё один, я не могу понять? Мы что больше строить производственных площадей будем? Нет. Кроме «Автотора», никто ничего не планирует. Кто-нибудь может мне объяснить увеличение по Калининграду до 34 миллиардов? Мы ограничены в сетях: Сельма ограничена, Балтрайон ограничен… У меня реально большие вопросы. Конечно, очень хотелось бы стремиться к этому, но я не вижу точек роста. Реально не вижу.

Чиновник добавил, что сейчас в Калининграде «непроданного жилья — не знают, куда девать». Снижение ставки по ипотеке поможет продать только то, что уже построили. Глава города подчеркнул, что после чемпионата мира по футболу «строек особо не будет», и поручил подчинённым внимательнее проработать над программой социально-экономического развития.

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