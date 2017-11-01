Концессионное соглашение о строительстве Центрального моста в Новосибирске подпишут 6 декабря

6 декабря Новосибирская область заключит концессионное соглашение о строительстве Центрального моста — четвертого автомобильного моста через Обь в Новосибирске. Об этом сообщил сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

«6 декабря подписание концессионного соглашения по условиям конкурсной документации. У нас определена четкая дата», — заявил он журналистам. Ранее сообщалось, что документы будут подписаны в начале ноября, а строительные работы начнутся в первом квартале 2018 года.

Господин Костолевский выразил уверенность, что в системе «Платон» в течение следующего года будет аккумулирована необходимая сумма.

«В 2018 году Новосибирская область стоит первой в очереди на получение из федерального бюджета гранта», — заявил министр.