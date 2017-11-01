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10:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Программа капремонта в Пермском крае изменится в 2018 году

И. о. заместителя председателя правительства Пермского края и глава Региональной службы по тарифам Антон Удальев заявил о том, что краевые власти рассматривают возможность внесения изменений в программу капитального ремонта.

«Итоги предыдущих лет реализации программы показали отчасти неэффективность того, как она составлена. Сегодня мы меняем ровно те вещи, на которых были допущены ошибки. Задача — их исправить с 2018 года и соблюсти комплексность подхода к ремонту Сейчас мы максимально исполняем обязательства прошлых лет», — отметил господин Удальев.

Чиновник также отметил, что капитальный ремонт будет производиться в муниципалитетах исключительно в том объеме, в каком на него собраны средства.

«Если 30% собрано, столько и следует ожидать ремонта в последующие годы. Где высокий уровень, там больше и отремонтируем. Но мы не будем ремонтировать дома за счет других муниципалитетов», — добавил Антон Удальев. Чтобы повысить собираемость платежей Фонд капитального ремонта вместе с квитанциями разослал жителям форму заявления на рассрочку платежа.

Напомним, в Пермском крае утвержден минимальный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов. В 2017 году сумма платежа составляет 8,28 руб. на 1 кв. м. площади, в 2018 году — — 8,46 руб., в 2019 году — — 9 руб. По своему желанию собственники могут увеличить взносы, чтобы быстрее провести капитальный ремонт дома.

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