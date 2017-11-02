Собственники, сдающие квартиры посуточно, могут неплохо заработать во время ЧМ-2018

Более 40 тысяч номеров в московских гостиницах и отелях забронировано для футбольных болельщиков и официальных делегаций, которые собираются посетить чемпионат мира по футболу FIFA-2018. Это порядка 60% всего номерного фонда столицы, об этом сообщил руководитель столичного департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев порталу mos.ru.

По его словам, болельщики в основном бронируют недорогие отели, свободных мест в таких отелях в центре города практически не осталось. Высокий спрос на отели уже привел к тому, что многие отели повысили цены.

Впрочем, несмотря на растущий ажиотаж, эксперты считают, что в итоге места хватит всем туристам и болельщикам. Часть европейских болельщиков вообще не будут останавливаться в отелях, а улетит сразу после матча, отмечает вице-президент Федерация рестораторов и отельеров Вадим Прасов: «Пока непонятно, где, кто будет играть, пока утверждать, что в какие-то даты будут пики спроса, сложно сказать. Также отели еще не публиковали никакой официальной статистики, чтобы утверждать, что загрузка уже составила 60%».

Что касается роста цен, они будут реагировать на спрос, но поднять их выше допустимого законодательством уровня отели не смогут, уверен эксперт.

Впрочем, это правило не распространяется на частных владельцев жилья, которые наверняка попытаются заработать на посуточной аренде квартир иностранцам.

При этом, предложение на посуточном рынке аренды ограничено — сейчас в Москве насчитывается порядка 10 тысяч таких вариантов — и вряд ли это число к лету можно будет нарастить на 15−20%, считает ведущий аналитик ЦИАН Александр Пыпин.

Директор компании «Миэль-Аренда» Мария Жукова также не ожидает большого роста предложения посуточной аренды к чемпионату. «Собственники, сдающие свои квартиры в аренду на долгий срок, на такой шаг, как сдача квартиры посуточно на период Чемпионата мира не пойдут, слишком велик риск ущерба», — считает она.

Естественной реакцией рынка в такой ситуации — ограниченное при временном высоком спросе — будет рост ставок посуточной аренды. «Уже сейчас владельцы квартир, сдающихся на короткий срок, повысили ставки в два раза не период проведения Чемпионата Мира — 2018. Например, четырёхкомнатный пентхаус, который обычно сдается за 10 000 рублей в сутки, на время Чемпионата предлагается по 20 000 рублей в сутки. Скорее всего, за 2−3 месяца до Чемпионата наценка к обычным ставкам будет уже не 2-х кратная, а 3-х кратная», — считает Александр Пыпин.

Повышение цен на краткосрочную аренду квартир уже было зафиксировано в июне этого года, когда проходили матчи Кубка конфедераций в России, которые считаются репетиционным турниром перед ЧМ. Тогда средняя ставка посуточной аренды однокомнатных квартир в Москве на «Avito Недвижимость» увеличилась на 2,5%, а двухкомнатных — на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Санкт-Петербурге и Казани, также принимающих матчи кубка, зафиксирована похожая ситуация: аренда «однушек» подорожала на 3% и 2%, «двушек» — на 5,1% и 5,3% соответственно, рассказала руководитель «Avito Недвижимость» Анна Березина.

«Можно ожидать, что Чемпионат мира вызовет больший ажиотаж, чем Кубок конфедераций, среди болельщиков — как российских, так и со всего мира — поэтому возможен более существенный рост арендных ставок», — считает Березина.

Также она не исключает, что в случае повышенного спроса со стороны арендаторов собственники, обычно предлагающие квартиры в долгосрочную аренду, могут начать сдавать недвижимость посуточно на время Чемпионата для получения большей прибыли.