Первые электрокары сойдут с конвейера в Приморье в 2019 году

Владивосток, 1 ноября, PrimaMedia.

Резидент ТОР «Надеждинская» в Приморье начнет выпускать электрокары. Завод «Прометей», совместный проект группы компаний «Сумотори» с японскими партнерами, начнут строить в следующем году. Планируется, что первые экологические автомобили сойдут с конвейера в 2019 году, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

О совместном проекте «Сумотори» с японскими инвесторами стало известно год назад, соответствующее соглашение было подписано в Токио в рамках приморской бизнес-миссии. Как рассказал руководитель группы компаний Виталий Веркеенко, совместная компания «Прометей» уже получила статус резидента ТОР «Надеждинская», земельный участок площадью 3,5 гектара и ведет разработку проектной документации. При этом в процессе реализации проекта решено было перейти сразу ко второй стадии — производству полноценных электрокаров на заводе в Приморье.

«Изначально мы планировали конвертировать подержанные японские автомобили в электрокары, используя преференции Свободного порта Владивосток. Однако EV-технологии стремительно развиваются, что позволяет нам перейти сразу ко второй стадии проекта — производству полноценных экологических машин на собственном заводе в Приморье, на площадке ТОР «Надеждинская», — заявил Виталий Веркеенко.

Модель будущих электрокаров MadeinRussia производитель пока не раскрывает. Инвесторы приступят к строительству завода уже в следующем году, первую продукцию «Прометей» начнет выпускать в 2019 году. Предполагаемый объем финансирования проекта составит полмиллиарда рублей, новое производство даст приморцам более 100 новых рабочих мест.

Напомним, о разработке мер по развитию электротранспорта в России сообщила накануне газета «Известия». Правительство РФ планирует разработать программы субсидирования покупки электрокаров, льготного автокредитования и автолизинга. Меры поддержки будут адресованы и производителям электромобилей — как отечественным, так и иностранным, локализовавшим сборку в России.

Виталий Веркеенко подчеркнул, что ГК «Сумотори» имеет большой опыт работы в автомобильном бизнесе и глубокое понимание деталей проекта и рыночных условий для его реализации.

«Государственная поддержка “зеленого” сектора автопрома позволит нам значительно улучшить бизнес-модель и увеличить объемы производства. Субсидирование производителей и покупателей электромобилей, безусловно, послужит серьезным стимулом для развития отечественного автопроизводства, а также внесет большой вклад в улучшение экологической ситуации в стране», — подчеркнул генеральный директор группы компаний «Сумотори».