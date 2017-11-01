Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Связанный с дочерью Пескова Янсуков решил баллотироваться
Эксперты: с 1 января цены на лекарства в РФ могут вырасти на 30%
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Стройные ноги и талия: Судзиловская предстала в бикини - СМИ
Карасев: Порошенко выведет войска из Донбасса
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
СМИ о подлодке РФ: Неприятный сюрприз для НАТО
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
11:09 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинскую свалку не закроют до 2018 года

Челябинская свалка не прекратит свое существование до 2018 года, как ранее планировалось.

Основных проблем несколько, одна из них — не определен регоператор, который наладит в регионе систему переработки твердых бытовых отходов. Также не просто оказалось найти и инвестора для строительства мусорных полигонов в регионе. Об этом на пресс-конференции корреспонденту ГТРК «Южный Урал» рассказали депутат челябинской городской Думы Юрий Панов и член Общественной палаты России Феликс Панов.

Как объяснили спикеры, проблема не в том, что бизнесу это не интересно, а в законодательной базе. В частности, не было понятно, как можно привлечь к раздельному сбору мусора торговые сети. Между тем, только за последнее время волонтеры выявили в областном центре более 25 несанкционированных свалок. Сейчас все эти проблемы планируют решить с помощью поправок в федеральный закон об утилизации отходов, которые инициировал депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов.

Напомним, в начале октября он был назначен председателем комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Тогда Бурматов заявил, что будет лоббировать интересы Челябинской области в сфере экологии на федеральном уровне. Парламентарием уже привлечены 183 миллиона рублей из федерального бюджета на очистку дворов от мусора.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В нижегородском клубе пара занялась любовью на глазах у всех
Врачи рассказали о последних минутах жизни Марьянова
Теракт в Нью-Йорке. Главное
Обвиняемому по делу Роскомнадзора предложили огромную зарплату
В Крыму поврежден еще один газопровод, не исключена диверсия
Бывший работодатель Лизы Песковой решил выдвинуться в президенты
Что изменится в российском законодательстве с 1 ноября
Семья сбитого в Москве сотрудника ДПС получила 6 млн руб. и квартиру
В Новосибирске школьника будут судить за исправление оценок
Спорт
ЦСКА: спасибо, что живой Красно-синие вернулись в гонку за выход в плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта Актриса показала поклонникам фото в радикально новом образе, сделанное на съемочной площадке
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Светлана Зейналова похвасталась талантом «особенной» дочки У телеведущей подрастает дочь-художница.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь