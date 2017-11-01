Челябинскую свалку не закроют до 2018 года

Основных проблем несколько, одна из них — не определен регоператор, который наладит в регионе систему переработки твердых бытовых отходов. Также не просто оказалось найти и инвестора для строительства мусорных полигонов в регионе. Об этом на пресс-конференции корреспонденту ГТРК «Южный Урал» рассказали депутат челябинской городской Думы Юрий Панов и член Общественной палаты России Феликс Панов.

Как объяснили спикеры, проблема не в том, что бизнесу это не интересно, а в законодательной базе. В частности, не было понятно, как можно привлечь к раздельному сбору мусора торговые сети. Между тем, только за последнее время волонтеры выявили в областном центре более 25 несанкционированных свалок. Сейчас все эти проблемы планируют решить с помощью поправок в федеральный закон об утилизации отходов, которые инициировал депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов.