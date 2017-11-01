Челябинскую свалку не закроют до 2018 года
Челябинская свалка не прекратит свое существование до 2018 года, как ранее планировалось.
Челябинская свалка не прекратит свое существование до 2018 года, как ранее планировалось.
Основных проблем несколько, одна из них — не определен регоператор, который наладит в регионе систему переработки твердых бытовых отходов. Также не просто оказалось найти и инвестора для строительства мусорных полигонов в регионе. Об этом на
Как объяснили спикеры, проблема не в том, что бизнесу это не интересно, а в законодательной базе. В частности, не было понятно, как можно привлечь к раздельному сбору мусора торговые сети. Между тем, только за последнее время волонтеры выявили в областном центре более 25 несанкционированных свалок. Сейчас все эти проблемы планируют решить с помощью поправок в федеральный закон об утилизации отходов, которые инициировал депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов.
Напомним, в начале октября он был назначен председателем комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Тогда Бурматов заявил, что будет лоббировать интересы Челябинской области в сфере экологии на федеральном уровне. Парламентарием уже привлечены 183 миллиона рублей из федерального бюджета на очистку дворов от мусора.