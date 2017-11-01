Из Омска хотят запустить еще один авиарейс в Казахстан

Также аналогичные переговоры ведутся с представителями Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска и Сургута, сообщает пресс-служба посольства Казахстана в России.

По мнению казахстанской стороны, появление прямого рейса положительно скажется на развитии туризма в Акмолинской области, где находится курорт Бурабай. Пока же для жителей Омской области в качестве места для отдыха привлекателен курорт Боровое.