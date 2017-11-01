Взносы за капремонт в домах Башкирии превысили 91,5 процента

В январе-сентябре 2016 года этот показатель равнялся 86,9 процента.

Такие результаты достигнуты благодаря совместной работе Регионального оператора, представителей многоквартирных домов и муниципалитетов. По мнению экспертов, высокий показатель собираемости взносов свидетельствует о повышении доверия к программе капитального ремонта со стороны жителей, которые смогли увидеть результаты работы Фонда и рост качества проводимых работ.

Как сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РБ, всего с 2014 года — с начала реализации республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Башкортостане отремонтировано по одному — двум видам работ около четырех тысяч домов. Это порядка четверти всех домов, включенных в программу.