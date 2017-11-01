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11:13 (мск), источник: ИА Башинформ

Взносы за капремонт в домах Башкирии превысили 91,5 процента

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Собираемость взносов за капремонт по итогам девяти месяцев этого года превысила 91,5 процента. При этом в сентябре этот показатель достиг 95 процентов.

В январе-сентябре 2016 года этот показатель равнялся 86,9 процента.

Такие результаты достигнуты благодаря совместной работе Регионального оператора, представителей многоквартирных домов и муниципалитетов. По мнению экспертов, высокий показатель собираемости взносов свидетельствует о повышении доверия к программе капитального ремонта со стороны жителей, которые смогли увидеть результаты работы Фонда и рост качества проводимых работ.

Как сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РБ, всего с 2014 года — с начала реализации республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Башкортостане отремонтировано по одному — двум видам работ около четырех тысяч домов. Это порядка четверти всех домов, включенных в программу.

В настоящее время из запланированных на 2017 год для ремонта 1202 домов работы завершены в 756 многоквартирных домах. К концу года условия проживания улучшат в общей сложности более 165 тысяч человек.

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