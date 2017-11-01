На Дону уничтожили 21 тонну исландской санкционной селедки
В Новошахтинске на таможенном посту задержали 21 т свежезамороженной сельди.
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В Новошахтинске на таможенном посту задержали 21 т свежезамороженной сельди.
В документах, которые в таможню предоставил перевозчик, было сказано, что в грузовом отсеке Volvo был свежезамороженная сельдь производства Исландии.
«Данная продукцию относится к товарам, запрещенным к ввозу на территорию Российской Федерации в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 778», — сообщает
Перевозчик рассказал, что не знал, что исландскую сельдь нельзя ввозить в Россию. Более 21 т рыбы изъяли и уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов.