На Южном Урале начнется строительство комплекса по шорт-треку

«В следующем году будет построен стадион с искусственным покрытием, беговыми дорожками, тренажерами, как около памятника Курчатову в Челябинске. В 2020 году у “Рифея” появится ФОК с бассейном и большим залом. Что же касается этого года, то всего в 2017 году на средства областного бюджета мы вводим в эксплуатацию 32 спортивных объекта, плюс еще один — на средства спонсоров. Общая стоимость всех этих объектов — 900 млн рублей», — отметил Леонид Одер.