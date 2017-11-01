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11:11 (мск), источник: Nakanune.ru

На Южном Урале начнется строительство комплекса по шорт-треку

В Челябинской области в 2018 году начнется строительство комплекса по шорт-треку. Об этом рассказал глава минспорта Леонид Одер в рамках проекта «Час с региональным министром», сообщили Накануне.RU в пресс-службе Общественной палаты Челябинской области.

Проект комплекса предусматривает крытый каток, игровые залы, гостиницу. Общая стоимость около 400 млн рублей. Предполагается привлечение средств федерального бюджета.

Также в 2019—2020 годах начнется строительство спортивного комплекса на «Рифее».

«В следующем году будет построен стадион с искусственным покрытием, беговыми дорожками, тренажерами, как около памятника Курчатову в Челябинске. В 2020 году у “Рифея” появится ФОК с бассейном и большим залом. Что же касается этого года, то всего в 2017 году на средства областного бюджета мы вводим в эксплуатацию 32 спортивных объекта, плюс еще один — на средства спонсоров. Общая стоимость всех этих объектов — 900 млн рублей», — отметил Леонид Одер.

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