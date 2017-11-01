На Южном Урале начнется строительство комплекса по шорт-треку
В Челябинской области в 2018 году начнется строительство комплекса по
В Челябинской области в 2018 году начнется строительство комплекса по
Проект комплекса предусматривает крытый каток, игровые залы, гостиницу. Общая стоимость около 400 млн рублей. Предполагается привлечение средств федерального бюджета.
Также в 2019—2020 годах начнется строительство спортивного комплекса на «Рифее».
«В следующем году будет построен стадион с искусственным покрытием, беговыми дорожками, тренажерами, как около памятника Курчатову в Челябинске. В 2020 году у “Рифея” появится ФОК с бассейном и большим залом. Что же касается этого года, то всего в 2017 году на средства областного бюджета мы вводим в эксплуатацию 32 спортивных объекта, плюс еще один — на средства спонсоров. Общая стоимость всех этих объектов — 900 млн рублей», — отметил Леонид Одер.