Курс тенге при нефти в 60 долларов за баррель прокомментировал Акишев

Источник: Tengrinews

Об этом заявил председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, отвечая на вопросы журналистов по окончании заседания в Мажилисе парламента РК, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Он подчеркнул, что мировые цены на нефть демонстрируют умеренный рост и находятся на уровне выше 60 долларов США за баррель.

«Дальнейшая динамика курса тенге будет определяться на основе, прежде всего, фундаментальных факторов, в частности мировых цен на нефть и курсов валют стран — торговых партнеров. Режим свободноплавающего курса позволит абсорбировать внешние негативные шоки и обеспечит конкурентоспособность экономики», — сказал Акишев.