Курс тенге при нефти в 60 долларов за баррель прокомментировал Акишев
В настоящее время ситуация на внутреннем валютном рынке стабилизировалась и обменный курс тенге отражает баланс спроса и предложения иностранной валюты.
В настоящее время ситуация на внутреннем валютном рынке стабилизировалась и обменный курс тенге отражает баланс спроса и предложения иностранной валюты.
Об этом заявил председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, отвечая на вопросы журналистов по окончании заседания в Мажилисе парламента РК, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Он подчеркнул, что мировые цены на нефть демонстрируют умеренный рост и находятся на уровне выше 60 долларов США за баррель.
«Дальнейшая динамика курса тенге будет определяться на основе, прежде всего, фундаментальных факторов, в частности мировых цен на нефть и курсов валют стран — торговых партнеров. Режим свободноплавающего курса позволит абсорбировать внешние негативные шоки и обеспечит конкурентоспособность экономики», — сказал Акишев.
Стоит отметить, что сегодня тенге ослаб на торгах. Средневзвешенный курс нацвалюты по итогам утренних торгов 1 ноября на KASE составил 335,02 тенге за доллар. По итогам предыдущей утренней сессии 31 октября стоимость одного доллара составляла 334,48 тенге.