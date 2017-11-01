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11:28 (мск), источник: Tengrinews

Курс тенге при нефти в 60 долларов за баррель прокомментировал Акишев

В настоящее время ситуация на внутреннем валютном рынке стабилизировалась и обменный курс тенге отражает баланс спроса и предложения иностранной валюты.

ЦБ: $ 58.1179   +0.25 € 67.6434   +0.43
Источник: Tengrinews

Об этом заявил председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, отвечая на вопросы журналистов по окончании заседания в Мажилисе парламента РК, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Он подчеркнул, что мировые цены на нефть демонстрируют умеренный рост и находятся на уровне выше 60 долларов США за баррель.

«Дальнейшая динамика курса тенге будет определяться на основе, прежде всего, фундаментальных факторов, в частности мировых цен на нефть и курсов валют стран — торговых партнеров. Режим свободноплавающего курса позволит абсорбировать внешние негативные шоки и обеспечит конкурентоспособность экономики», — сказал Акишев.

Стоит отметить, что сегодня тенге ослаб на торгах. Средневзвешенный курс нацвалюты по итогам утренних торгов 1 ноября на KASE составил 335,02 тенге за доллар. По итогам предыдущей утренней сессии 31 октября стоимость одного доллара составляла 334,48 тенге.

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