Что не сожгли, то затопили. Жители Ангарска в шоке от капремонта домов
В Ангарске несколько семей восстанавливают квартиры после… капитального ремонта. Рабочие устроили апокалипсис: после их визита течёт крыша и сгорели электроприборы.
В Ангарске несколько семей восстанавливают квартиры после… капитального ремонта. Рабочие устроили апокалипсис: после их визита течёт крыша и сгорели электроприборы.
— Соседей мы спрашивали, они сказали, что был
Чуть не спалили квартиру Анисии Фёдоровой. Так начался капремонт в 12-м доме 84-го квартала Ангарска. Подрядчики
— Мама вынуждена пока скитаться вот так, не может заехать в свою квартиру, потому что дышать здесь нечем. Как мы увидели это, месяц, а учитывая, когда это происходило, это
Капитальный ремонт этого дома продолжается. И несчастья тоже. После замены электропроводки в пяти квартирах одного подъезда сгорела вся бытовая техника.
— Когда подключали электрики, кабель они протянули новый в подъезде. Ну и, видимо, неправильно подсоединили
Михаил показывает чеки, ремонт обошёлся в 9 тысяч рублей. И это убытки от капремонта только для одной семьи. Претензий организация, которая проводит работы, пока слышать не хочет. В этом же доме протекла крыша и затопила 5-й и 4-й этажи… уже после ремонта. Все жалобы попадают в управляющие компании и администрацию Ангарска. Там в шоке от того, как капиталят многоэтажки фирмы с лицензией.
— У нас были срывы по началу отопительного сезона. Мы оказались в ситуации, когда у нас дома остались с несмонтированной системой отопления. Если весь город начал 15 сентября, то, дай Бог, к 1 октября мы
Проблемы с пуском тепла — это лишь один пример. Сегодня нам стало известно, что собственникам квартиры, где сожгли полы, ТСК «Сибирь» выплатила 30 тысяч рублей на ремонт. После капремонта дома.