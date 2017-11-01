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12:03 (мск), источник: Вести Иркутск

Что не сожгли, то затопили. Жители Ангарска в шоке от капремонта домов

В Ангарске несколько семей восстанавливают квартиры после… капитального ремонта. Рабочие устроили апокалипсис: после их визита течёт крыша и сгорели электроприборы.

Источник: Вести Иркутск

—  Соседей мы спрашивали, они сказали, что был какой-то запах, но никто даже не подумал. Вот эта штора находилась здесь. И это всё могло плачевно вообще закончиться.

Чуть не спалили квартиру Анисии Фёдоровой. Так начался капремонт в 12-м доме 84-го квартала Ангарска. Подрядчики торгово-строительной компании «Сибирь» варили стояк снизу в магазине и прожгли деревянные полы. Образовалась дыра в перекрытии между этажами. Неизвестно, сколько доски тлели, закоптили линолеум в зале и спальне. 88-летняя хозяйка квартиры до сих пор не знает о беде, гостит у детей.

— Мама вынуждена пока скитаться вот так, не может заехать в свою квартиру, потому что дышать здесь нечем. Как мы увидели это, месяц, а учитывая, когда это происходило, это где-то, говорят, в начале сентября, — говорит жилец дома № 12 84-го квартала Юлия Колотилкина.

Капитальный ремонт этого дома продолжается. И несчастья тоже. После замены электропроводки в пяти квартирах одного подъезда сгорела вся бытовая техника.

— Когда подключали электрики, кабель они протянули новый в подъезде. Ну и, видимо, неправильно подсоединили что-то. Но они считают, что они не виноваты, а виноваты электрики с ЖЭКа. Вперёд жена пришла домой и сразу не поняла. Раз, и холодильник, и машинка не включается, и компьютер не работает, — говорит жилец дома № 12 84-го квартала Михаил Ширшов.

Михаил показывает чеки, ремонт обошёлся в 9 тысяч рублей. И это убытки от капремонта только для одной семьи. Претензий организация, которая проводит работы, пока слышать не хочет. В этом же доме протекла крыша и затопила 5-й и 4-й этажи… уже после ремонта. Все жалобы попадают в управляющие компании и администрацию Ангарска. Там в шоке от того, как капиталят многоэтажки фирмы с лицензией.

— У нас были срывы по началу отопительного сезона. Мы оказались в ситуации, когда у нас дома остались с несмонтированной системой отопления. Если весь город начал 15 сентября, то, дай Бог, к 1 октября мы кое-как запустили дома, — говорит начальник управления по капстроительству, ЖКХ, транспорту и связи администрации Ангарска Василина Шунова.

Проблемы с пуском тепла — это лишь один пример. Сегодня нам стало известно, что собственникам квартиры, где сожгли полы, ТСК «Сибирь» выплатила 30 тысяч рублей на ремонт. После капремонта дома.

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