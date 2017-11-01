Подозрительный груз задержан краевым Россельхознадзором

50 кг мороженной рыбы (семга, форель, горбуша) и 120 кг (свинины, говядины и курятины) следовали в одном фургоне в краевой центр.

Кроме этого нарушения инспекторы ветеринарного надзора обнаружили отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих безопасность продуктов. Идентифицировать груз с другими документами не удалось, так как не было упаковки с указанием изготовителя. Фургон не был оборудован приборами контроля и учета температурного режима.