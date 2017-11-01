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11:58 (мск), источник: АиФ Красноярск

Подозрительный груз задержан краевым Россельхознадзором

В грузовике из Березовки в краевой центр везли рыбу с мясом.

50 кг мороженной рыбы (семга, форель, горбуша) и 120 кг (свинины, говядины и курятины) следовали в одном фургоне в краевой центр.

Кроме этого нарушения инспекторы ветеринарного надзора обнаружили отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих безопасность продуктов. Идентифицировать груз с другими документами не удалось, так как не было упаковки с указанием изготовителя. Фургон не был оборудован приборами контроля и учета температурного режима.

Машина задержана, а продукция помещена на изолированное хранение. По факту перевозки возбуждено административное производство.

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