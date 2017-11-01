Около 1,5 тысяч свердловчан перевели на неполную занятость
Около 1,5 тыс. жителей Свердловской области трудятся в режиме неполной занятости, сообщила журналистам департамента по труду и занятости населения региона Наталия Бордюгова.
Около 1,5 тыс. жителей Свердловской области трудятся в режиме неполной занятости, сообщила журналистам департамента по труду и занятости населения региона Наталия Бордюгова.
По ее оценкам, это незначительный показатель. Всего с начала года о переводе 6,5 тыс. сотрудников на неполную занятость заявляли около 70 свердловских организаций. С января в департамент поступали данные о готовящемся сокращении около 7 тыс. человек, из них 6,5 тыс. уже уволены.
«В середине и в начале года у нас случился определенный провал в банковской сфере, потом была задета сфера строительства и произошли определенные сдвиги в торговле…», — отметила Наталия Бордюгова.
Весомый вклад внесло и закрытие градообразующего «Режникеля». В последнее время, говорит замглавы департамента, поступление информации о кадровой оптимизации снижается. «Это обыкновенные, нормальные оргштатные предприятия», — прокомментировала Наталия Бордюгова, уточнив, что известные крупные компании о таких мерах не информировали. О грядущих массовых сокращениях заявлений за последний месяц не поступало.
По ее данным, с начала года в регионе снизилось число безработных. Если на 1 января их было зарегистрировано 35 тыс., то на текущий момент — 24 тыс. Сейчас официальный уровень регистрируемой безработицы составляет 1,1%. «Ситуация на рынке труда в Свердловской области стабильна», — заключила замдиректора департамента.