Около 1,5 тысяч свердловчан перевели на неполную занятость

Источник: AP 2017

По ее оценкам, это незначительный показатель. Всего с начала года о переводе 6,5 тыс. сотрудников на неполную занятость заявляли около 70 свердловских организаций. С января в департамент поступали данные о готовящемся сокращении около 7 тыс. человек, из них 6,5 тыс. уже уволены.

«В середине и в начале года у нас случился определенный провал в банковской сфере, потом была задета сфера строительства и произошли определенные сдвиги в торговле…», — отметила Наталия Бордюгова.

Весомый вклад внесло и закрытие градообразующего «Режникеля». В последнее время, говорит замглавы департамента, поступление информации о кадровой оптимизации снижается. «Это обыкновенные, нормальные оргштатные предприятия», — прокомментировала Наталия Бордюгова, уточнив, что известные крупные компании о таких мерах не информировали. О грядущих массовых сокращениях заявлений за последний месяц не поступало.