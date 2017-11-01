На реконструкцию Центрального парка Новосибирска потратили почти 18 млн рублей

Сегодня руководители Новосибирска оценили ход реконструкции Центрального парка. Масштабного ремонта в главном парке города не было более 50 лет.

На реконструкцию было потрачено около 18 млн руб. За прошедший сезон в парке обновили дорожки, заменили фонари освещения, отремонтировали все здания. Почти в 3 млн рублей обошелся ремонт входной группы.

В парке и около него высадили несколько десятков деревьев.

В дальнейших планах установка скамеек, обустройство тропы для лыжников зимой и для пешеходов летом, замена колеса обозрения, установка нового детского городка. Планируется, что на территории парка будет доступный Wi-Fi. Количество торговых точек сократят, а все оставшиеся будут оформлены в едином стиле.

«Здесь этой торговли не будет. Безусловно, сохранится возможность купить какие-то напитки прохладительные, мороженое, все это будет. Но будет упорядочено. Будет все в едином стиле. Этого разнобоя, этого винегрета больше не будет», — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Основные работы планируется завершить к празднованию 125-летия Новосибирска в 2018 году. В будущем парк должен стать постоянной площадкой для культурно-массовых мероприятий.

«Планируем поменять сцену, сделать ее более профессиональной и красивой, чтобы на ней могли выступать вплоть до симфонических оркестров. Центральный парк — это все-таки Центральный парк. Мы его называем “парк городской культуры”. Мы планируем отсюда увести случайные мероприятия различные. У нас и общественники сюда часто заходят с непонятными мероприятиями, а потом нам приходят письма — что это было, что за ерунда здесь у вас проходила? Поэтому будет очень жесткий график мероприятий», — поделилась планами начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.