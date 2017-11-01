Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Кадыров отреагировал на убийство на Украине Амины Окуевой
Летевший из Москвы самолет экстренно сел на территории Украины
Друг Джигарханяна ответил на новость о задержании актера полицией
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
«Первый выходной»: Собчак показала сына и мужа
Жена Джигарханяна сбежала из-за крупного долга
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
СМИ о подлодке РФ: Неприятный сюрприз для НАТО
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
11:27 (мск), источник: Sibnovosti.ru

На реконструкцию Центрального парка Новосибирска потратили почти 18 млн рублей

Ремонта в главном парке города не было около полувека.

Сегодня руководители Новосибирска оценили ход реконструкции Центрального парка. Масштабного ремонта в главном парке города не было более 50 лет.

На реконструкцию было потрачено около 18 млн руб. За прошедший сезон в парке обновили дорожки, заменили фонари освещения, отремонтировали все здания. Почти в 3 млн рублей обошелся ремонт входной группы.

В парке и около него высадили несколько десятков деревьев.

В дальнейших планах установка скамеек, обустройство тропы для лыжников зимой и для пешеходов летом, замена колеса обозрения, установка нового детского городка. Планируется, что на территории парка будет доступный Wi-Fi. Количество торговых точек сократят, а все оставшиеся будут оформлены в едином стиле.

«Здесь этой торговли не будет. Безусловно, сохранится возможность купить какие-то напитки прохладительные, мороженое, все это будет. Но будет упорядочено. Будет все в едином стиле. Этого разнобоя, этого винегрета больше не будет», — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Основные работы планируется завершить к празднованию 125-летия Новосибирска в 2018 году. В будущем парк должен стать постоянной площадкой для культурно-массовых мероприятий.

«Планируем поменять сцену, сделать ее более профессиональной и красивой, чтобы на ней могли выступать вплоть до симфонических оркестров. Центральный парк — это все-таки Центральный парк. Мы его называем “парк городской культуры”. Мы планируем отсюда увести случайные мероприятия различные. У нас и общественники сюда часто заходят с непонятными мероприятиями, а потом нам приходят письма — что это было, что за ерунда здесь у вас проходила? Поэтому будет очень жесткий график мероприятий», — поделилась планами начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.

Зимой в парке будет залит главный городской каток. Лед появится не только на центральной площадке возле сцены, но и на радиальных дорожках. Как заявила Анна Терешкова, каток будет бесплатным для всех посетителей в течение всего времени его работы. Кроме того, принято решение сохранить бесплатную ледяную горку для катания. Ранее руководство парка анонсировало планы брать деньги за ее посещение, но после многочисленных возмущенных комментариев горожан от этой идеи решили отказаться.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сергей Пономаренко: проспекту Мира может потребоваться перестройка
Теракт в Нью-Йорке. Главное
Обвиняемому по делу Роскомнадзора предложили огромную зарплату
В Крыму поврежден еще один газопровод, не исключена диверсия
Бывший работодатель Лизы Песковой решил выдвинуться в президенты
Что изменится в российском законодательстве с 1 ноября
Семья сбитого в Москве сотрудника ДПС получила 6 млн руб. и квартиру
В Новосибирске школьника будут судить за исправление оценок
Спорт
ЦСКА: спасибо, что живой Красно-синие вернулись в гонку за выход в плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта Актриса показала поклонникам фото в радикально новом образе, сделанное на съемочной площадке
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Светлана Зейналова похвасталась талантом «особенной» дочки У телеведущей подрастает дочь-художница.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь