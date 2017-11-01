Правительство России подготовило проект нового порохового завода вместо казанского

Источник: Prokazan.ru

— Концепция нового завода есть. Это должно быть высокотехнологичное, многопрофильное и экологически безопасное производство с максимальным уровнем механизации опасных производственных процессов и выводом людей из опасных зон, — сообщили в пресс-службе ведомства, передает «РБК — Татарстан».

При этом в министерстве отметили, что «сворачивание существующего порохового производства на Казанском пороховом заводе будет осуществляться в увязке с запуском нового производства в поселке Кизнер».

Ранее сообщалось, что о «переезде» Казанского порохового завода речь не идет. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный директор завода Александр Лившиц.