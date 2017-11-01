Правительство России подготовило проект нового порохового завода вместо казанского
Минпромторг РФ подготовил концепцию нового порохового завода, который в будущем заменит предприятие в Казани.
Минпромторг РФ подготовил концепцию нового порохового завода, который в будущем заменит предприятие в Казани.
— Концепция нового завода есть. Это должно быть высокотехнологичное, многопрофильное и экологически безопасное производство с максимальным уровнем механизации опасных производственных процессов и выводом людей из опасных зон, — сообщили в
При этом в министерстве отметили, что «сворачивание существующего порохового производства на Казанском пороховом заводе будет осуществляться в увязке с запуском нового производства в поселке Кизнер».
Ранее сообщалось, что о «переезде» Казанского порохового завода речь не идет. Об этом заявил на
Несколько недель назад президенту России Владимиру Путину предложили перенести Пороховой завод из Казани в Удмуртию, с такой идеей обратился глава минпромторга РФ Денис Мантуров. Для переноса потребуется около четырех лет, этот вариант является основным для дальнейшего использования мощностей объекта.