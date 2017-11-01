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17:28 (мск), источник: Prokazan.ru

Правительство России подготовило проект нового порохового завода вместо казанского

Минпромторг РФ подготовил концепцию нового порохового завода, который в будущем заменит предприятие в Казани.

Источник: Prokazan.ru

 — Концепция нового завода есть. Это должно быть высокотехнологичное, многопрофильное и экологически безопасное производство с максимальным уровнем механизации опасных производственных процессов и выводом людей из опасных зон, — сообщили в пресс-службе ведомства, передает «РБК — Татарстан».

При этом в министерстве отметили, что «сворачивание существующего порохового производства на Казанском пороховом заводе будет осуществляться в увязке с запуском нового производства в поселке Кизнер».

Ранее сообщалось, что о «переезде» Казанского порохового завода речь не идет. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный директор завода Александр Лившиц.

Несколько недель назад президенту России Владимиру Путину предложили перенести Пороховой завод из Казани в Удмуртию, с такой идеей обратился глава минпромторга РФ Денис Мантуров. Для переноса потребуется около четырех лет, этот вариант является основным для дальнейшего использования мощностей объекта.

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