Суд Хабаровска поддержал энергетиков ДРСК

Хабаровск, 1 ноября, AmurMedia.

Центральный районный суд Хабаровска поддержал позицию филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» и обязал еще одного горожанина вынести за пределы охранной зоны линий электропередачи незаконно установленный металлический гараж. Суд не в первый раз принимает подобное решение в отношении недобросовестных граждан, которые игнорируют требования энергетиков, подвергая опасности получения электротравмы как себя, так и сторонних лиц, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

В ходе рейда, организованного специалистами Хабаровских электрических сетей, в непосредственной близости от воздушной линии 110 кВ, проходящей через переулок Ростовский, был обнаружен гараж. Владелец не смог предоставить проверяющим какие-либо разрешительные документы на размещение гаража под линией электропередачи.

В соответствии с действующим законодательством, в охранных зонах энергообъектов категорически запрещается осуществлять любые действия, которые способны нарушить их безопасную работу. Несоблюдение данных требований может привести к печальным последствиям для жизни и здоровья граждан.

— Несмотря на предварительно проведенную с ответчиком разъяснительную работу, неоднократные устные и письменные предупреждения, металлический гараж так и остался на прежнем месте. В итоге, за разрешением возникшей ситуации филиал был вынужден обратиться в суд. Исковые требования, обязывающие хабаровчанина освободить охраняемую зону ВЛ-110 кВ за свой счет, были удовлетворены в полной мере, — пояснил ведущий юрисконсульт Хабаровских электрических сетей Олег Никончук.