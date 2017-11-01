Суд Хабаровска поддержал энергетиков ДРСК
Владельцу гаража теперь придется внести за пределы охранной зоны.
Владельцу гаража теперь придется внести за пределы охранной зоны.
Хабаровск, 1 ноября, AmurMedia.
Центральный районный суд Хабаровска поддержал позицию филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» и обязал еще одного горожанина вынести за пределы охранной зоны линий электропередачи незаконно установленный металлический гараж. Суд не в первый раз принимает подобное решение в отношении недобросовестных граждан, которые игнорируют требования энергетиков, подвергая опасности получения электротравмы как себя, так и сторонних лиц, сообщили ИА AmurMedia в
В ходе рейда, организованного специалистами Хабаровских электрических сетей, в непосредственной близости от воздушной линии 110 кВ, проходящей через переулок Ростовский, был обнаружен гараж. Владелец не смог предоставить проверяющим
— Несмотря на предварительно проведенную с ответчиком разъяснительную работу, неоднократные устные и письменные предупреждения, металлический гараж так и остался на прежнем месте. В итоге, за разрешением возникшей ситуации филиал был вынужден обратиться в суд. Исковые требования, обязывающие хабаровчанина освободить охраняемую зону ВЛ-110 кВ за свой счет, были удовлетворены в полной мере, — пояснил ведущий юрисконсульт Хабаровских электрических сетей Олег Никончук.
На сегодняшний день в работе юридического отдела энергокомпании находится порядка 20 подобных судебных разбирательств, инициированных в отношении тех жителей Хабаровского края, которые игнорируют исполнение постановления правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электрохозяйства…» и отказываются добровольно переносить свое недвижимое имущество, расположенное вблизи ЛЭП, на безопасное расстояние. В случае положительного исхода ответчикам придется не только убрать гаражи за собственный счет, но и возместить сетевой компании все судебные издержки.