Катастрофа для сельского хозяйства: новосибирские депутаты просят Минсельхоз спасти рынок зерна

В этом году новосибирские аграрии собрали рекордный урожай зерна: 3 миллиона 338 тысяч тонн, что было на 408 тысяч тонн больше, чем планировалось. Избыток зерна обернулся для сельхозпроизводителей проблемой, так как собранное во влажную погоду зерно нужно сушить, а мощности действующих элеваторов не хватает. Также в регионе есть сложности с вывозом зерна: зернотрейдеры не выполняют договорных обязательств по поставке вагонов для перевозки зерна в европейскую часть страны. Сейчас в Западной Сибири работают 423 зерновоза, но одной только Новосибирской области требуется больше тысячи вагонов в месяц. Фактически из заявленных на предыдущий месяц 526 вагонов отгружено на 180 вагонов меньше. В результате цена на зерно упала с 6 — 7 тысяч до 4,2 — 4,3 тысяч, что вызывает панику у аграриев.

По словам председателя комитета по аграрной политике, необходимо реализовывать урожай, который за много лет скопился на элеваторах, а также решать вопрос по вывозу избытка зерна. Руководитель бюджетного комитета регионального парламента Александр Морозов отметил, что быстро ситуацию разрешить нельзя, так как проблема формировалась ни один год, а просто так вывезти излишки не получится.

В обращении необходимо поставить вопрос пролонгацией кредитов и о возможности кредитования под тот же залог зерна, но с компенсацией процентной ставки две третьих, как это было раньше. Ситуации с излишками зерна, которое лежит практически под открытым небом, он назвал «катастрофой для сельского хозяйства».

Председатель областного парламента Андрей Шимкив отметил, что необходимо обеспечить аграрием железнодорожным транспортом по льготным тарифам.