Катастрофа для сельского хозяйства: новосибирские депутаты просят Минсельхоз спасти рынок зерна

В этом году новосибирские аграрии собрали рекордный урожай зерна: 3 миллиона 338 тысяч тонн, что было на 408 тысяч тонн больше, чем планировалось. Избыток зерна обернулся для сельхозпроизводителей проблемой, так как собранное во влажную погоду зерно нужно сушить, а мощности действующих элеваторов не хватает. Также в регионе есть сложности с вывозом зерна: зернотрейдеры не выполняют договорных обязательств по поставке вагонов для перевозки зерна в европейскую часть страны. Сейчас в Западной Сибири работают 423 зерновоза, но одной только Новосибирской области требуется больше тысячи вагонов в месяц. Фактически из заявленных на предыдущий месяц 526 вагонов отгружено на 180 вагонов меньше. В результате цена на зерно упала с 6 — 7 тысяч до 4,2 — 4,3 тысяч, что вызывает панику у аграриев.
По словам председателя комитета по аграрной политике, необходимо реализовывать урожай, который за много лет скопился на элеваторах, а также решать вопрос по вывозу избытка зерна. Руководитель бюджетного комитета регионального парламента Александр Морозов отметил, что быстро ситуацию разрешить нельзя, так как проблема формировалась ни один год, а просто так вывезти излишки не получится.
В обращении необходимо поставить вопрос пролонгацией кредитов и о возможности кредитования под тот же залог зерна, но с компенсацией процентной ставки две третьих, как это было раньше. Ситуации с излишками зерна, которое лежит практически под открытым небом, он назвал «катастрофой для сельского хозяйства».
Председатель областного парламента Андрей Шимкив отметил, что необходимо обеспечить аграрием железнодорожным транспортом по льготным тарифам.
«Сейчас, когда наши сельхозпроизводители уже готовы кричать “караул”, — мы хотим спросить у Минсельхоза — когда? Когда заработает механизм восстановления, а честнее было бы сказать — спасения рынка зерна? Мы ждем либо решения о проведении государственных закупочных интервенций, либо решений по мерам прямой финансовой поддержки производителей в виде дотаций, либо замораживания кредитов сроком на один год, либо скорейшего тарифного регулирования железнодорожных перевозок», — отметил спикер.