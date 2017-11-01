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11:53 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Деньги из системы «Платон» в Новосибирской области ушли на уплату налогов

По итогам 2016 года регион получил 108 млн компенсации.

108 млн рублей в качестве компенсации за неуплаченный транспортный налог владельцами большегрузов, зарегистрированных в система «Платон», получил регион по итогам прошлого года. Деньги пошли на выплату налога на недвижимое имущество, то есть автомобильные трассы, стоящие на балансе территориального управления автомобильных дорог, сообщил журналистам министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Министр напомнил, что зарегистрированные в системе перевозчики фактически освобождены от уплаты транспортного налога, они используют право налогового вычета. По количеству участников «Платона» (более 9 тыс.) Новосибирская область занимает второе место в Сибирском Федеральном округе после Красноярского края (более 10 тыс. автомобилей). На третьем месте Иркутская область — более 8 тыс. большегрузов. По мнению Анатолия Костылевского, регистрация владельцев грузовиков весом более 12 т в регионе идет «хорошими темпами». Однако, какую долю в общем числе региональных перевозчиков составляют машины, оснащенные бортовыми устройствами «Платона», господин Костылевский назвать затруднился, сославшись на большое количество нелегалов.

— Тот рынок перевозок, который существует в нашей стране, он не позволяет им (пользователям системы «Платон», — прим. Sibnovosti.ru) вести экономическую деятельность в полном объеме из-за того, что есть «серые перевозчики», которые демпингуют на рынке, не платят никакие налоги, не регистрируются в системе «Платон», обваливая цены в 2−3 раза, — сказал Анатолий Костылевский.

В свою очередь, заместитель начальника Сибирского управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Жиглов сообщил, что в Новосибирской области контроль за нарушителями системы «Платон» осуществляет один передвижной пост, который работает только в дневное время суток. В 2017 году проверено около 500 грузовиков, в 200 случаях обнаружены нарушения.

— Размеры штрафных санкций здесь, конечно, не впечатляют, — говорит Виктор Жиглов. — 179 тыс. рублей в отношении иностранных перевозчиков и 300 тыс. в отношении российских было взыскано.

С помощью системы «Платон» в дорожный фонд России собрано около 36 млрд рублей. За счет этих денег восстановлено более тысячи километров автотрасс. Среди всех регионов страны самый большой трансферт получила Омская область — 750 млн. рублей. На дороги Республики Алтай выделено 250 млн.рублей.

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