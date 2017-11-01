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11:55 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Дороги Прикамья перевели на зимнее содержание

ПЕРМЬ, 1 ноября, ФедералПресс. На сегодняшнем заседании правительства Пермского края министр транспорта Николай Уханов доложил о ходе выполнения работ по зимнему содержанию дорог в регионе, сообщает пресс-служба правительства.

Период зимнего содержания автомобильных дорог в Пермском крае начался 15 октября. На эту дату обеспеченность техникой на дорогах составила 100%, обеспеченность противогололедными материалами для федеральных дорог — 100%, для региональных — 35%, для дорог Перми — 88%.

«Две недели назад мы перешли на зимнее содержание дорог. Пока критически сильных снегопадов не было. Тем не менее, не стоит забывать: переход на зимнее время — своеобразный тест на профпригодность и стрессоустойчивость для дорожно-коммунальных служб», — отметил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Уханов доложил об организации контроля за состоянием дорог в Прикамье. «На краевом уровне организована круглосуточная работа центральной диспетчерской службы, куда поступает информация о состоянии дорог от сотрудников ГИБДД, МЧС, пользователей дорог и диспетчерской службы ФКУ “Упрдор Прикамье”. Поступившая информация анализируется, и в зависимости от того, кто обслуживает дорогу, информация направляется для незамедлительного реагирования в органы местного самоуправления, управление автомобильных дорог, дорожно-эксплуатационную службу и подрядные организации», — пояснил министр.

По данным министерства, первые снегопады в период с 15 по 31 октября стали причиной ненормативного состояния покрытия автодорог: Восточный обход Перми, Пермь — Березники. Черновское — граница Удмуртии, Уинское — Деменево, Чернушка — Тюш. Подрядным организациям выдано 15 предписаний об устранении нарушений, нарушения устранены в нормативные сроки. Также министр подчеркнул, что по сравнению с аналогичным периодом 2015 и 2016 лет, количество ДТП снизилось.

В краевой столице общая площадь содержания объектов улично-дорожной сети составляет 19,1 млн кв м, протяженность дорог Перми — 2193,9 км. Как пояснил глава Перми Дмитрий Самойлов, на сегодняшний день дороги обеспечены противогололедными материалами на 87,6% и работает 361 единица техники. «В этом году, учитывая практику по отклику жителей региона по комфортной городской среде и по дорогам, мы предлагаем ввести персонифицированную оценку содержания улично-дорожной сети. Начнем с улиц 2 и 3 категории и будем расширять границы», — доложил Самойлов.

Кроме того, в Перми появится административная инспекция по контролю за качеством содержания дорожных объектов. С 1 января три центральных района города (Ленинский, Свердловский и Дзержинский) будут контролироваться сотрудниками административной инспекции.

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