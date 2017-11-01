Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Ученый прокомментировал опасения Путина о сборе биоматериала россиян
Экс-начальник Лизы Песковой решил выдвинуться в президенты России
Летевший из Москвы в Турцию самолет экстренно сел в Одессе
Друг Джигарханяна ответил на новость о задержании актера полицией
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
«Мы накроем Россию куполом» — Коротченко о силе С-500
Олеся Судзиловская показала фигуру в бикини - СМИ
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах (фото)
Жена Армена Джигарханяна уехала из России
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
СМИ о подлодке РФ: Неприятный сюрприз для НАТО
Какими будут ставки по ипотеке в следующем году
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
11:57 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярские аграрии намолотили более 2 млн тонн зерновых и зернобобовых

Аграрии выполнили 87% от плана.

В Красноярском крае продолжается уборочная кампания. Аграриями уже обмолочено 892 тыс. га зерновых и зернобобовых (87% от плана). Всего получено 2 млн 115 тыс. тонн зерна. В прошлом году на 1 ноября уборочная была завершена. В закрома было засыпано более 2 млн 600 тыс. тонн зерна — урожай 2016 года стал одним из лучших за всю новейшую историю края.

По словам министра сельского хозяйства края Леонида Шорохова, в этом году видовая урожайность позволяла надеяться на очередной рекорд, однако вмешалась погода. После затяжных дождей в ряде районов надолго установился снежный покров.

«В октябре, в связи со сложными погодными условиями, которые практически застопорили уборочную и привели к гибели части урожая, на территории края был введен режим ЧС. Эта мера позволяет претендовать на выплаты из федерального резервного фонда, которые пойдут на компенсацию убытков субъектов АПК, а также получить возможность отсрочки кредитных платежей. Однако выплаты будут производиться лишь после тщательных проверок, удостоверяющих, что хозяйствами сделано все возможное для спасения урожая», — сообщил Леонида Шорохов.

Несмотря на все сложности, благодаря сформированной системе земледелия, урожайность в крае значительно выше, чем у соседей по СФО. Самый высокий показатель на данный момент зафиксирован в Ужурском районе (39,4 ц/га), на втором месте — Назаровский (31 ц/га), на третьем — Шарыповский (30,4 ц/га). Шорохов выразил уверенность, что зерна с избытком хватит для обеспечения внутрикраевых нужд.

Отметим, предприятия и сельхозработники, показавшие наилучшие результаты по итогам года, будут отмечены ценными призами и наградами в ходе празднования Дня урожая, которое состоится 15—17 ноября. В прошлом году десяти лучшим профессионалам были вручены ключи от автомобилей. В 2017 количество автомобилей для передовиков производства возрастет до 12.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Глава Гидрометцентра рассказал о погоде в ноябре в Красноярском крае
Директор Красноярской филармонии призналась в мошенничестве с...
Теракт в Нью-Йорке. Главное
Обвиняемому по делу Роскомнадзора предложили новую работу
В Крыму поврежден еще один газопровод, не исключена диверсия
Бывший работодатель Лизы Песковой решил выдвинуться в президенты
Что изменится в российском законодательстве с 1 ноября
Семья сбитого в Москве сотрудника ДПС получила 6 млн руб. и квартиру
В Новосибирске школьника будут судить за исправление оценок
Спорт
ЦСКА: спасибо, что живой Красно-синие вернулись в гонку за выход в плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта Актриса показала поклонникам фото в радикально новом образе, сделанном на съемочной площадке
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Светлана Зейналова похвасталась талантом «особенной» дочки У телеведущей подрастает дочь-художница.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь