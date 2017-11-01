Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Экс-начальник Лизы Песковой решил выдвинуться в президенты России
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
Суд вынес решение учительнице, написавшей на лбу ученика «дурак»
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
«Первый выходной»: Собчак показала сына и мужа
Жена Джигарханяна сбежала из-за крупного долга
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
СМИ о подлодке РФ: Неприятный сюрприз для НАТО
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
11:53 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Пассажиропоток аэропорта Владивостока вырос на 17%

За период с января по сентябрь 2017 года пассажиропоток в аэропорту Владивостока вырос на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, сообщил ТАСС представитель воздушной гавани Александр Бобров.

Источник: Reuters

«За 9 месяцев текущего года прирост общего пассажиропотока составил 17%, а на международных линиях количество пассажиров увеличилось на 37%», — уточнил Бобров.

За последние два года в аэропорт Кневичи пришли новые авиакомпании «Россия», «Ангара», «Саратовские авиалинии», Royal Flight, Tianjin Airlines, China Eastern Airlines, Sichuan Airlines, JEJUair, а также был открыт новые рейсы в Шанхай, Осаку, Чхонджу, Санью, Шэньян, Тяньцзинь, Улан-Удэ, Комсомольск-на-Амуре, отмечается в сообщении.

«Доля международных пассажиров на сегодняшний день достигла 35% от общего пассажиропотока аэропорта Владивосток. Только в Китай из Владивостока на регулярной основе выполняется до 10 различных маршрутов, частота рейсов в Республику Корея в среднем составляет 5 вылетов ежедневно, а количество рейсов в Японию в 2017 году выросло более чем в 2 раза», — резюмировал Бобров.

До конца года Кневичи планируют обслужить более 2 млн пассажиров.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Дым от пожаров в Китае снова пришёл в Хабаровск
Теракт в Нью-Йорке. Главное
Обвиняемому по делу Роскомнадзора предложили новую работу
В Крыму поврежден еще один газопровод, не исключена диверсия
Бывший работодатель Лизы Песковой решил выдвинуться в президенты
Что изменится в российском законодательстве с 1 ноября
Семья сбитого в Москве сотрудника ДПС получила 6 млн руб. и квартиру
В Новосибирске школьника будут судить за исправление оценок
Спорт
ЦСКА: спасибо, что живой Красно-синие вернулись в гонку за выход в плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта Актриса показала поклонникам фото в радикально новом образе, сделанном на съемочной площадке
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Светлана Зейналова похвасталась талантом «особенной» дочки У телеведущей подрастает дочь-художница.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь