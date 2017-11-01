Пассажиропоток аэропорта Владивостока вырос на 17%

За последние два года в аэропорт Кневичи пришли новые авиакомпании «Россия», «Ангара», «Саратовские авиалинии», Royal Flight, Tianjin Airlines, China Eastern Airlines, Sichuan Airlines, JEJUair, а также был открыт новые рейсы в Шанхай, Осаку, Чхонджу, Санью, Шэньян, Тяньцзинь, Улан-Удэ, Комсомольск-на-Амуре, отмечается в сообщении.

«Доля международных пассажиров на сегодняшний день достигла 35% от общего пассажиропотока аэропорта Владивосток. Только в Китай из Владивостока на регулярной основе выполняется до 10 различных маршрутов, частота рейсов в Республику Корея в среднем составляет 5 вылетов ежедневно, а количество рейсов в Японию в 2017 году выросло более чем в 2 раза», — резюмировал Бобров.