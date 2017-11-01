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12:17 (мск), источник: ИА REGNUM

Отставка губернатора обошлась новосибирскому бюджету в 1,5 млн рублей

Владимир Путин отправил в отставку Владимира Городецкого 6 октября 2017 года.

Досрочная отставка губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого обойдётся региональному бюджету в 1,5 млн рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, это следует из пояснительной записки к проекту закона «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Документ размещён на сайте министерства финансов и налоговой политики области.

«По расходам, осуществляемым за счёт средств областного бюджета, внесены следующие изменения: увеличены бюджетные ассигнования главного распорядителя бюджетных средств на 2017 год для обеспечения компенсационных выплат в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Новосибирской области Городецкого В. Ф. в соответствии с указом президента Российской Федерации от 6 октября 2017 года “О досрочном прекращении полномочий губернатора Новосибирской области” в сумме 1 600,0 тыс. рублей», , — сказано в пояснительной записке.

В то же время не все жители региона согласны с такими расходами из бюджета Новосибирской области. Различные движения и граждане планируют устроить пикет перед сессией Законодательного собрания.

Согласно тому же документу, доходы новосибирского областного бюджета на 2017 год предусмотрены в сумме 124 310 438,7 тыс. рублей. Расходы на текущий год составят 125 617 125,1 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 октября 2017 года глава Новосибирской области Владимир Городецкий был отправлен в отставку. Хотя, до самого последнего момента сам Городецкий и его пресс-служба отрицали его возможный уход с поста.

В тот же день временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области был назначен Андрей Травников.

Напомним, что за 2016 год Владимир Городецкий на посту губернатора Новосибирской области заработал более 4,8 млн рублей, его супруга главы задекларировала 241,1 тыс. годового дохода. В собственности у Городецкого значился жилой дом 49,4 кв.м., земельный участок 428 кв. м и гараж 46,9 кв.м. Его доход в 2015 году составлял 4,7 млн рублей.

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