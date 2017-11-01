Отставка губернатора обошлась новосибирскому бюджету в 1,5 млн рублей

Досрочная отставка губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого обойдётся региональному бюджету в 1,5 млн рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, это следует из пояснительной записки к проекту закона «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Документ размещён на сайте министерства финансов и налоговой политики области.

«По расходам, осуществляемым за счёт средств областного бюджета, внесены следующие изменения: увеличены бюджетные ассигнования главного распорядителя бюджетных средств на 2017 год для обеспечения компенсационных выплат в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Новосибирской области Городецкого В. Ф. в соответствии с указом президента Российской Федерации от 6 октября 2017 года “О досрочном прекращении полномочий губернатора Новосибирской области” в сумме 1 600,0 тыс. рублей», , — сказано в пояснительной записке.

В то же время не все жители региона согласны с такими расходами из бюджета Новосибирской области. Различные движения и граждане планируют устроить пикет перед сессией Законодательного собрания.

Согласно тому же документу, доходы новосибирского областного бюджета на 2017 год предусмотрены в сумме 124 310 438,7 тыс. рублей. Расходы на текущий год составят 125 617 125,1 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 октября 2017 года глава Новосибирской области Владимир Городецкий был отправлен в отставку. Хотя, до самого последнего момента сам Городецкий и его пресс-служба отрицали его возможный уход с поста.

В тот же день временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области был назначен Андрей Травников.