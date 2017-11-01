Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Пугачева утерла нос Бузовой на новогоднем огоньке
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Кадыров отреагировал на убийство на Украине Амины Окуевой
Летевший из Москвы самолет экстренно сел на территории Украины
Экс-глава «Нафтогаза» признан банкротом из-за 1,6 млрд руб долгов
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
СМИ: директор Балуева объяснила, почему актера сняли с рейса
Мы унизили РФ и расплачиваемся за это-Джон Ле Карр
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
СМИ: Элитные войска США «без лишнего шума» оказались у границ РФ
«Накроем Россию куполом» — Коротченко о силе С-500
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
«Мгновенная остановка террориста»: СМИ о новом оружии ШАК-12
Полковник ВСУ о крымчанах: Понесут ответственность
Какими будут ставки по ипотеке в следующем году
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
12Теракт в Нью-Йорке
12:24 (мск), источник: Новости Перми

Отремонтирован еще один участок дороги на Чусовской водозабор

В нормативное состояние приведен промежуток дороги от Восточного обхода до отворота в микрорайон Заречный, площадь ремонта составила 33,8 тысяч кв. метров.

Ремонт дороги на Чусовской водозабор в Орджоникидзевском районе Перми идет в три этапа. В прошлом году был отремонтирован участок от улицы Веденеева до Восточного обхода, площадь ремонта составила 20,7 тысяч кв. метров.

В этом году проходил второй этап благоустройства этого объекта — от Восточного обхода до отворота в микрорайон Заречный. Здесь уложено новое асфальтобетонное покрытие, отремонтированы посадочные площадки остановочных пунктов, укреплены обочины.

В следующем году запланирован ремонт участка от отворота в микрорайон Заречный до микрорайона Чусовской водозабор. Площадь ремонта составит 20,3 тысячи кв. метров.

Участок дороги на Чусовской водозабор стал последним из 19 объектов, ремонт которых велся в этом году. В общей сложности за 2016−2017 годы в Перми отремонтировано два млн кв. метров дорог.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Лысьве арестовали убийцу
Глава Роскомнадзора разъяснил суть закона об анонимайзерах
Кто и как ведет расследование «российского досье» в США
В Крыму поврежден еще один газопровод, не исключена диверсия
США оценили стоимость модернизации ядерного арсенала страны
Подполковника МВД осудили за взятку от ОПГ, убившей 60 человек
Глава РПЦ: семья нужна для сохранения государства
В Новосибирске школьника будут судить за исправление оценок
Спорт
ЦСКА: спасибо, что живой Красно-синие вернулись в гонку за выход в плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Располневший Кроу и Кидман с новой прической на съемках Звезды значительно изменились ради ролей супругов в гей-драме
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Женщина забеременела во время беременности Сообщается, что подобные случаи происходят очень редко.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь