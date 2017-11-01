Отремонтирован еще один участок дороги на Чусовской водозабор

Ремонт дороги на Чусовской водозабор в Орджоникидзевском районе Перми идет в три этапа. В прошлом году был отремонтирован участок от улицы Веденеева до Восточного обхода, площадь ремонта составила 20,7 тысяч кв. метров.



В этом году проходил второй этап благоустройства этого объекта — от Восточного обхода до отворота в микрорайон Заречный. Здесь уложено новое асфальтобетонное покрытие, отремонтированы посадочные площадки остановочных пунктов, укреплены обочины.



В следующем году запланирован ремонт участка от отворота в микрорайон Заречный до микрорайона Чусовской водозабор. Площадь ремонта составит 20,3 тысячи кв. метров.



Участок дороги на Чусовской водозабор стал последним из 19 объектов, ремонт которых велся в этом году. В общей сложности за 2016−2017 годы в Перми отремонтировано два млн кв. метров дорог.