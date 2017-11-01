Мэр Новосибирска обсудит перспективы строительства новой ледовой арены с главой ФХР

В среду на традиционной встрече с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о намерении обсудить строительство новой ледовой арены с главой ФХР Владиславом Третьяком.

— Через пару дней сюда намерен приехать Владислав Александрович Третьяк (президент Федерации хоккея России, — Sibnovosti.ru). Мой товарищ добрый по работе в Государственной Думе. Он мне позвонил. У нас, надеюсь, будет и личная встреча. И будет проведено совещание, на котором будет обсуждаться эта проблема, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Глава муниципалитета отметил, что несмотря на трудности проект не закрыт, а Новосибирск нуждается в новом ледовом дворце спорта, независимо от возможного получения городом права проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

При этом градоначальник не стал оценивать высказывание врио губернатора Андрея Травникова о том, что альтернативные проекты строительства арены не были подготовлены городскими и областными властями.