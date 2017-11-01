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12:46 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

В Кингисеппском районе открыли подъездную дорогу к порту Усть-Луга

Подъезды к порту Усть-Луга готовы. В Кингисеппском районе Ленинградской области накануне официально открыли движение по новой трассе.

Источник: Вести - Санкт-Петербург

Шоссе длиной 52 километра строили шесть лет. Работы проводили в три этапа и закончили почти на полгода раньше намеченных сроков. Уже сейчас Усть-Луга — второй по величине морской порт в стране, после Новороссийска. А в ближайшие годы он должен войти в тройку крупнейших в Европе. Для этого, уверен министр транспорта Максим Соколов, теперь есть всё. Подъездной путь больше, чем на полчаса сократит время движения большегрузов из терминалов на федеральную трассу. А значит и объемы перевозок должны увеличиться. В районе порта продолжается и строительство новой железнодорожной ветки. Электрификация участка в несколько десятков километров уже закончена. Сейчас специалисты занимаются прокладкой нового полотна.

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