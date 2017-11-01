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13:16 (мск), источник: Sputnik

Общественный транспорт будущего: новые маршруты и современные автобусы

В Узбекистане до конца текущего года появится 86 новых автобусных маршрутов.

Источник: Sputnik

Для того чтобы граждане смогли передвигаться по стране на общественном транспорте более комфортно, власти республики закупили 537 новых автобусов.

Сейчас поездки на автобусах становятся все более удобными. На днях АО «Тошшахартрансхизмат» запустило для пассажиров мобильное приложение MyBus Tashkent. С его помощью можно отследить движение автобусов на выбранном маршруте в Ташкенте.

Не так давно эта же компания стала оснащать транспорт беспроводным интернетом.

Какой станет транспортная инфраструктура Узбекистана в ближайшее время, смотрите в нашей инфографике.

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