Общественный транспорт будущего: новые маршруты и современные автобусы

Источник: Sputnik

Для того чтобы граждане смогли передвигаться по стране на общественном транспорте более комфортно, власти республики закупили 537 новых автобусов.

Сейчас поездки на автобусах становятся все более удобными. На днях АО «Тошшахартрансхизмат» запустило для пассажиров мобильное приложение MyBus Tashkent. С его помощью можно отследить движение автобусов на выбранном маршруте в Ташкенте.

Не так давно эта же компания стала оснащать транспорт беспроводным интернетом.