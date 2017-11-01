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13:52 (мск), источник: СуперОмск

Названа причина дорогостоящих перелетов из Омска в Москву

Как рассказал «СуперОмску» председатель комитета ЗС по собственности Степан Бонковский, депутаты получили ответ из управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) насчет ценообразования на авиабилеты из Омска.

Преимущественно, омские парламентарии пытались добиться снижения цен у двух крупнейших авиакомпаний: «Сибирь» и «Аэрофлот».

Антимонопольщики ответили депутатам, что с октября 2016 года по октябрь 2017 года авиаперевозчики работали в убыток, в связи с чем основания для признания цен завышенными отсутствуют.

«По результатам указанного анализа установлено, что деятельность ПАО «Аэрофлот» и ПАО «Авиакомпания «Сибирь» по маршруту в период с октября 2016 по октябрь 2017 года осуществлялась с убытком. В связи с чем у управления отсутствуют основания для признания цен на перевозку пассажиров монопольно высокими.

По фактам, указанным в вашем обращении, принято решение об отказе в возбуждении дела нарушений антимонопольного законодательства в отношении ПАО «Аэрофлот» и ПАО «Авиакомпания “Сибирь” в связи с отсутствием нарушения признаков антимонопольного законодательства», — говорится в ответе заместителя руководителя регионального управления ФАС Галины Лаптевой.

Депутаты констатируют, что ответ из УФАС по большому счету говорит о том, что никто не будет снижать цены на билеты.

Как отметил Степан Бонковский, комитет предпринял все возможные меры для снижения цен. Депутаты до последнего надеялись, что стоимость билетов из Омска в Москву будет хотя бы на процент ниже.

«Интересно то, что комитет все-таки проводил круглый стол. Мы общались с руководством омского аэропорта, которое сообщило, что обслуживание данных авиакомпаний не превышает стоимости обслуживания в тюменском аэропорту и других. А цена на билеты, у нас, к сожалению, значительно выше.

По сути, комитет сделал все возможное для того, чтобы как-то изменить ситуацию. Мы надеялись, что антимонопольщики обратят внимание, и цены на билеты будут хотя бы на определенный процент ниже, — заявил Степан Бонковский в разговоре с корреспондентом «СуперОмска».

Отметим, что на стоимость билетов в Омск 1 ноября посетовал и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он заявил, что сейчас даже улететь в Париж обойдется дешевле, чем в Омск.

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