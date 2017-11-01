Названа причина дорогостоящих перелетов из Омска в Москву

Преимущественно, омские парламентарии пытались добиться снижения цен у двух крупнейших авиакомпаний: «Сибирь» и «Аэрофлот».

Антимонопольщики ответили депутатам, что с октября 2016 года по октябрь 2017 года авиаперевозчики работали в убыток, в связи с чем основания для признания цен завышенными отсутствуют.

«По результатам указанного анализа установлено, что деятельность ПАО «Аэрофлот» и ПАО «Авиакомпания «Сибирь» по маршруту в период с октября 2016 по октябрь 2017 года осуществлялась с убытком. В связи с чем у управления отсутствуют основания для признания цен на перевозку пассажиров монопольно высокими.

По фактам, указанным в вашем обращении, принято решение об отказе в возбуждении дела нарушений антимонопольного законодательства в отношении ПАО «Аэрофлот» и ПАО «Авиакомпания “Сибирь” в связи с отсутствием нарушения признаков антимонопольного законодательства», — говорится в ответе заместителя руководителя регионального управления ФАС Галины Лаптевой.

Депутаты констатируют, что ответ из УФАС по большому счету говорит о том, что никто не будет снижать цены на билеты.

Как отметил Степан Бонковский, комитет предпринял все возможные меры для снижения цен. Депутаты до последнего надеялись, что стоимость билетов из Омска в Москву будет хотя бы на процент ниже.

«Интересно то, что комитет все-таки проводил круглый стол. Мы общались с руководством омского аэропорта, которое сообщило, что обслуживание данных авиакомпаний не превышает стоимости обслуживания в тюменском аэропорту и других. А цена на билеты, у нас, к сожалению, значительно выше.

По сути, комитет сделал все возможное для того, чтобы как-то изменить ситуацию. Мы надеялись, что антимонопольщики обратят внимание, и цены на билеты будут хотя бы на определенный процент ниже, — заявил Степан Бонковский в разговоре с корреспондентом «СуперОмска».