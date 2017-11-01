В Россию не пустили полтонны мяса из Молдовы
Россия запретила ввоз полтонны мяса из Молдовы, передает NOI.md.
Россия запретила ввоз полтонны мяса из Молдовы, передает NOI.md.
Об этом сообщило Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, отметив, что в рамках мероприятий по выявлению и пресечению каналов незаконного перемещения сельскохозяйственной продукции, совместно с сотрудниками правоохранительных органов был предотвращен ввоз железнодорожным транспортом в Российскую Федерацию 515 кг мяса неизвестного происхождения.
При проведении контроля данного груза было установлено, что его перевозка осуществлялась гражданами Молдовы без необходимых ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность, без разрешения Россельхознадзора, без маркировки и с нарушением условий транспортировки в пассажирском поезде № 342 сообщением «Кишинев-Москва».
По указанным причинам, небезопасная в