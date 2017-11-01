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12:48 (мск), источник: Noi.md

В Россию не пустили полтонны мяса из Молдовы

Россия запретила ввоз полтонны мяса из Молдовы, передает NOI.md.

Источник: Noi.md

Об этом сообщило Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, отметив, что в рамках мероприятий по выявлению и пресечению каналов незаконного перемещения сельскохозяйственной продукции, совместно с сотрудниками правоохранительных органов был предотвращен ввоз железнодорожным транспортом в Российскую Федерацию 515 кг мяса неизвестного происхождения.

При проведении контроля данного груза было установлено, что его перевозка осуществлялась гражданами Молдовы без необходимых ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность, без разрешения Россельхознадзора, без маркировки и с нарушением условий транспортировки в пассажирском поезде № 342 сообщением «Кишинев-Москва».

По указанным причинам, небезопасная в ветеринарно-санитарном отношении продукция изъята из пассажирского состава. После проведения лабораторных исследований на наличие возбудителей особо опасных болезней животных мясо утилизировано в ГУП «Унечский ветсанутильзавод» в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

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