В Россию не пустили полтонны мяса из Молдовы

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Об этом сообщило Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, отметив, что в рамках мероприятий по выявлению и пресечению каналов незаконного перемещения сельскохозяйственной продукции, совместно с сотрудниками правоохранительных органов был предотвращен ввоз железнодорожным транспортом в Российскую Федерацию 515 кг мяса неизвестного происхождения.

При проведении контроля данного груза было установлено, что его перевозка осуществлялась гражданами Молдовы без необходимых ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность, без разрешения Россельхознадзора, без маркировки и с нарушением условий транспортировки в пассажирском поезде № 342 сообщением «Кишинев-Москва».