В Омске у уличных торговцев забрали 100 кг подозрительного мяса
Факт незаконной торговли был обнаружен во время проведения рейда.
Факт незаконной торговли был обнаружен во время проведения рейда.
Сегодня сотрудники Россельхознадзора провели рейд на территории Октябрьского. В ходе мероприятия было выявлено два факта незаконной торговли мясом и мясными продуктами.
В итоге
Отметим, что образцы продаваемой свинины отправлены на экспертизу, чтобы проверить мясо на наличие в нем вируса африканской чумы свиней.