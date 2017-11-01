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13:11 (мск), источник: Om1.ru

В Омске у уличных торговцев забрали 100 кг подозрительного мяса

Факт незаконной торговли был обнаружен во время проведения рейда.

Сегодня сотрудники Россельхознадзора провели рейд на территории Октябрьского. В ходе мероприятия было выявлено два факта незаконной торговли мясом и мясными продуктами.

В итоге из-за отсутствия сопроводительных ветеринарных документов, документов о происхождении, качестве, безопасности и необходимого клейма всю продукцию — 94 кг свинины и 7,6 кг мясных продуктов — изъяли и уничтожили. Правонарушителям назначен штраф.

Отметим, что образцы продаваемой свинины отправлены на экспертизу, чтобы проверить мясо на наличие в нем вируса африканской чумы свиней.

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