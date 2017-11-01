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13:07 (мск), источник: ИА REGNUM

В Петербурге отреставрируют дворец Юсуповых и Аничков дворец

Губернатор рассказал о планах по сохранению культурного наследия в 2018 году и россте расходов на развитие туризма.

Источник: ИА REGNUM

Ансамбль Аничкова дворца, дворец Юсуповых, Спасо-Преображенский собор оказались в списке памятников архитектуры, которые отреставрируют в Петербурге в 2018 году. Об этом 1 ноября сообщил губернатор города Георгий Полтавченко, представляя проект бюджета-2018 в городском парламенте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Полтавченко уточнил, что по госпрограмме «Развитие культуры в Санкт-Петербурге» расходы на сохранение, использование и охрану объектов культурного наследия составят 2 млрд 400 млн рублей, то есть окажутся на уровне 2017 года. Ко второму чтению бюджета эту сумму могут увеличить.

Как пояснил губернатор, ресурсы направят, в первую очередь, на реставрацию дворца Юсуповых, ансамбля Аничкова дворца, Соборной мечети, Спасо-Преображенского собора, церкви Святой великомученицы Екатерины, Митрополичьего сада Александро-Невской лавры, особняка Кельха на улице Чайковского.

Кроме того, правительство города впервые готовится утвердить постановление об отдельной госпрограмме «Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге». Рост расходов по этой приоритетной для города отрасли составит 136%, включая ассигнования на развитие событийного туризма.

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