В Петербурге отреставрируют дворец Юсуповых и Аничков дворец
Губернатор рассказал о планах по сохранению культурного наследия в 2018 году и россте расходов на развитие туризма.
Губернатор рассказал о планах по сохранению культурного наследия в 2018 году и россте расходов на развитие туризма.
Ансамбль Аничкова дворца, дворец Юсуповых,
Полтавченко уточнил, что по госпрограмме «Развитие культуры в Санкт-Петербурге» расходы на сохранение, использование и охрану объектов культурного наследия составят 2 млрд 400 млн рублей, то есть окажутся на уровне 2017 года. Ко второму чтению бюджета эту сумму могут увеличить.
Как пояснил губернатор, ресурсы направят, в первую очередь, на реставрацию дворца Юсуповых, ансамбля Аничкова дворца, Соборной мечети,
Кроме того, правительство города впервые готовится утвердить постановление об отдельной госпрограмме «Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге». Рост расходов по этой приоритетной для города отрасли составит 136%, включая ассигнования на развитие событийного туризма.