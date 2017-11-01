Нацрыбресурс займётся возрождением морского рыбного порта в Калининграде

Источник: Калининград.Ru

Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе ведомства, морской рыбный порт должен стать основой для единого кластера, в состав которого также войдёт морской терминал в Пионерском.

Учитывая стратегическую значимость географического расположения Калининградской области, создаваемый рыбный кластер должен стать важнейшим транспортно-логистическим узлом отрасли на Северо-Западе страны, основной опорой транспортного моста по маршруту Владивосток — Москва — Калининград — Европа. Кроме того, учитывая незамерзаемость портов в Пионерском и Калининграде, в планах Нацрыбресурса продлить маршруты северного морского пути от Мурманска до Калининграда. А также отработать маршруты грузоперевозок в обход Прибалтийских государств на крупнейший российский торговый порт на Балтике — Усть-Луга, — говорят в учреждении.

Обновлённое предприятие будет специализироваться на обработке крупнотоннажных рыболовецких и транспортных судов, оказывать услуги по буксировке, межрейсовому обслуживанию, принимать рефрижераторные контейнеры, хранить продукцию, организовывать перерабатывающие производства. Кроме того, учреждение рассчитывает создать транспортно-логистический и торгово-выставочный центры.

Для улучшения экологической обстановки в районе порта планируют газифицировать производственные площадки и закрыть мазутные котельные, а также построить очистные сооружения на территории топливно-грузового комплекса. В учреждении надеются, что все эти мероприятия позволят поднять грузооборот, создать новые рабочие места и увеличить поступления в областной и федеральный бюджеты.