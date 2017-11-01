Нацрыбресурс займётся возрождением морского рыбного порта в Калининграде
В Калининграде планируют возродить морской рыбный порт. Президент Владимир Путин включил предприятие в состав нового учреждения Нацрыбресурс, которое и займётся его развитием.
В Калининграде планируют возродить морской рыбный порт. Президент Владимир Путин включил предприятие в состав нового учреждения Нацрыбресурс, которое и займётся его развитием.
Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в
Учитывая стратегическую значимость географического расположения Калининградской области, создаваемый рыбный кластер должен стать важнейшим
Обновлённое предприятие будет специализироваться на обработке крупнотоннажных рыболовецких и транспортных судов, оказывать услуги по буксировке, межрейсовому обслуживанию, принимать рефрижераторные контейнеры, хранить продукцию, организовывать перерабатывающие производства. Кроме того, учреждение рассчитывает создать
Для улучшения экологической обстановки в районе порта планируют газифицировать производственные площадки и закрыть мазутные котельные, а также построить очистные сооружения на территории
Рыбный порт занимает площадь 71 гектар. Производственный потенциал предприятия позволяет ежегодно обрабатывать до двух тысяч российских и иностранных судов, грузоподъёмностью до 14 тысяч тонн, а также более 60 тысяч вагонов.