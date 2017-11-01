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13:19 (мск), источник: ivbg.ru

В октябре в Ленобласти подорожали продукты

Стоимость продуктов в магазинах Ленобласти увеличилась на 0,5%. Об этом 1 ноября сообщил цент статистики Росстат.

Источник: Reuters

Отметим, что в сентября цены на продовольствие наоборот снижались.

Согласно Петростату, сильнее всего — на 7,9% — в октябре подорожали апельсины, средняя цена килограмма которых достигла 99 рублей. На втором месте яйца, подорожавшие на 7,5% до 55 рублей за десяток. На третьем — сливочное масло, ставшее дороже на 2,7% до 661,7 рубля за килограмм.

Продолжает снижаться стоимость сезонных овощей — капуста (16 рублей за килограмм), картофель (20,3 рубля), репчатый лук (22 рубля), морковь (26 рублей), свекла (20 рублей). Из прочих подешевевших продовольственных товаров заметен сахарный песок, снизивший цену на 6,7% (39,2 рубля за килограмм) и гречневая крупа, ставшая дешевле на 2,3% (78,2 рубля).

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