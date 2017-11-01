В октябре в Ленобласти подорожали продукты

Согласно Петростату, сильнее всего — на 7,9% — в октябре подорожали апельсины, средняя цена килограмма которых достигла 99 рублей. На втором месте яйца, подорожавшие на 7,5% до 55 рублей за десяток. На третьем — сливочное масло, ставшее дороже на 2,7% до 661,7 рубля за килограмм.