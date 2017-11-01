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13:52 (мск), источник: БЕЛТА

Ультрасовременные поезда Stadler начнут курсировать в минском метро в 2018 году

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЗАО «Штадлер Минск» занимается разработкой новых поездов для минского метро, первую поставку планируется осуществить в 2018 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили на предприятии.

Источник: БЕЛТА

Всего для столичной подземки «Штадлер Минск» поставит до 2020 года десять поездов: шесть четырехвагонных и четыре пятивагонных. «Первый четырехвагонный поезд планируется поставить в 2018 году, тогда же его начнут тестировать. Поезда разрабатываются специально для минского метро, на данном этапе согласовываются все технические, конструктивные, дизайнерские особенности, в том числе цвет составов», — рассказали на предприятии.

В четырехсоставном поезде длина 78,4 м, 168 мест для сидения, в пятисоставном — 97,7 м и 212 мест. Ширина составов — 2,65 м, высота — 3,69 м. Головные вагоны будут оборудованы местами для инвалидов с устройством для фиксации колясок.

В Минском метрополитене проинформировали, что новые поезда предназначены в первую очередь для третьей линии метро. Обкатывать составы будут на действующих линиях подземки.

Как сообщалось, первые четыре станции третьей линии метро в Минске построят в 2019 году. Линия будет иметь протяженность 17,2 км и насчитывать 14 станций. Она соединит южные и северные жилые массивы города с центром. Пока усилия строителей сосредоточены на четырех станциях — «Юбилейная площадь», «Вокзальная», «Ковальская Слобода» и «Площадь Богушевича». Третья линия будет кардинально отличаться от первой и второй как размерами тоннелей, так и оснащением.

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