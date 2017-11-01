Ультрасовременные поезда Stadler начнут курсировать в минском метро в 2018 году

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Всего для столичной подземки «Штадлер Минск» поставит до 2020 года десять поездов: шесть четырехвагонных и четыре пятивагонных. «Первый четырехвагонный поезд планируется поставить в 2018 году, тогда же его начнут тестировать. Поезда разрабатываются специально для минского метро, на данном этапе согласовываются все технические, конструктивные, дизайнерские особенности, в том числе цвет составов», — рассказали на предприятии.

В четырехсоставном поезде длина 78,4 м, 168 мест для сидения, в пятисоставном — 97,7 м и 212 мест. Ширина составов — 2,65 м, высота — 3,69 м. Головные вагоны будут оборудованы местами для инвалидов с устройством для фиксации колясок.

В Минском метрополитене проинформировали, что новые поезда предназначены в первую очередь для третьей линии метро. Обкатывать составы будут на действующих линиях подземки.