Свердловских коммерсантов поддержали на 1,6 миллиарда рублей

Источник: УралИнформБюро

Свердловские бизнесмены получили из областного фонда поддержки предпринимательства 1,6 миллиарда рублей. Финансовая поддержка была оказана более чем 450 коммерсантам за 9 месяцев 2017 года, передает «Уралинформбюро».

Фонд представил 155 микрозаймов на 232 миллиона рублей, профинансировал 29 льготных инвесткредитов на общую сумму в 198,7 миллиона рублей, выступил поручителем для 269 бизнесменов на сумму 1,1 миллиарда рублей.

Как рассказали агентству в департаменте информполитики Свердловской области, организация по поддержке малого и среднего предпринимательства провела обучающие программы для 2 000 коммерсантов и консультации на темы финансового, маркетингового, юридического сопровождения, которые посетили без малого 3 000 человек.