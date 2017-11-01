В мэрии Новосибирска предложили ограничить продажу пива в жилых домах, об этом сообщает пресс-центр муниципалитета.

«Мы проанализировали обращения горожан в мэрию города Новосибирска, связанные с реализацией алкогольной продукции. Большинство жалуется на ухудшение условий проживания в тех районах, где рядом располагаются павильоны, торгующие алкогольной продукцией, и в частности, пивом, — сообщил заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства — начальник управления потребительского рынка мэрии Виталий Витухин. — Мы предлагаем увеличить требуемую для организации такой торговли площадь нестационарных объектов (павильонов) с 50 до 150 квадратных метров».