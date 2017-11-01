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18:03 (мск), источник: Новая Кубань

На Кубани потратят 7 миллионов рублей на реконструкцию пешеходных переходов

Краснодар. 1 ноября — Новая Кубань. Краевая администрация сообщила о выделении более 7 млн рублей на реконструкцию пешеходных переходов.

За эти деньги обещают провести работы на 216 объектах. Из краевого бюджета на эти цели направлено 5 млн рублей. Муниципалитеты в общей сложности потратят 2,3 млн рублей.

Реконструкция проводится в Краснодаре, Тихорецке, Новороссийске, Туапсе, Апшеронске, Ейске, Горячем Ключе, станицах Динской и Холмской.

Если разделить выделенную сумму на количество переходов, которые обещают реконструировать, получается, что на каждый потратят около 32,5 тыс. рублей. В этой связи первым делом к администрации возникает вопрос, связанный с расточительством. Неужели на то, чтобы нарисовать зебру и поменять бордюры необходимо 32,5 тыс. рублей?

На самом деле данная сумму складывается из других статей расходов. Под реконструкцией подразумевают не стандартные работы на пешеходных переходах, а реализацию программы «Доступная среда». Их обещают сделать доступными для инвалидов.

На оживленных участках кубанских дорог пешеходные переходы оборудуют пандусами и съездами для слабовидящих и маломобильных горожан.

Остается надеяться, что деньги, выделенные на такие благие цели, будут потрачены в соответствии с их целевым назначением.

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