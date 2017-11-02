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04:56 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Гарантии приобретают неожиданные формы

В России растет популярность нетрадиционных залогов по кредитам. Как выяснила Федеральная нотариальная палата, предприниматели готовы отдать в качестве обеспечения по займу оборудование для майнинга, оленей с санями, котлы и различный домашний скот. В чем выгода такой формы залога для банков и клиентов и какие существуют риски?

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Палата с 2014 года ведет реестр движимого имущества: он создавался в первую очередь для заложенных в банках автомобилей. Однако сейчас этот актив занимает чуть больше половины списка; остальное — нетрадиционные формы гарантий. Причем под них удается занимать довольно значительные суммы, отметил начальник юридического отдела Федеральной нотариальной палаты Александр Сагин:

«В последнее время увеличилось количество заложенных видеокарт — то есть того, что используется для осуществления в том числе майнинга, содержатся сведения о залоге гусей, большом количестве станков. Также закладываются турбины, двигатели, куры, котлы, олени, мешки, кони, кролики — фермеры активно закладывают то, что находится у них в собственности».

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В реестре уведомлений содержится 1137 уведомлений о залоге свиней, но в одном уведомлении может быть указано несколько тысяч животных, поэтому это достаточно большие суммы — многие миллионы рублей.
Александр Сагин
Начальник юридического отдела Федеральной нотариальной палаты

Сыровар, производитель русского пармезана Олег Сирота отметил, что зачастую условия таких кредитов не слишком интересные, но у предпринимателей просто нет иного выхода:

У нас обычно заложено в банк все, до последних трусов, мы живем в долгах всю жизнь. Есть такая французская поговорка: фермер бывает богат только один раз, — когда продает свою ферму. Поэтому с какого-то этапа ты пытаешься отдать залог и вообще все, что можешь.
Олег Сирота
Сыровар, производитель русского пармезана

«В большинстве случаев надо мной смеются: большая часть банков смеялась, показывала на дверь, крутила пальцем у виска. Единственным банком, где мы всерьез о чем-то поговорили, был Россельхозбанк: у меня там коров приняли в залог, трактор, молоковоз. А в остальных случаях мне говорили: «Валите со своими нетрадиционными залогами, своим навозом, потому что мы все знаем, у тебя сейчас санкции снимут, и ты разоришься». Вообще, залоги — главная головная боль фермеров, потому что их обычно очень низко оценивают.

Моя мечта — чтобы в России принимался как нетрадиционный залог головка сыра. Мои немецкие, швейцарские, итальянские коллеги отдают в банки залог свои сырные погреба и получают деньги на развитие.

Оценить риски по кредитам под нетрадиционный залог достаточно сложно, поэтому кредитные организации неохотно идут на подобные сделки, отметила зампред правления Ланта-банка Ирина Рысь:

«Банкам такие залоги неинтересны. Во-первых, это требование Центрального банка — мы знаем, что для регулировки резервов подходит только тот залог, который мы можем реализовать в течение 270 дней без существенной потери по стоимости. Доказать ЦБ, что можно реализовать майнинговую ферму или оленей, весьма сложно, поэтому резервы банк на такой залог скорректировать не сможет».

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Мало того, банк, кроме резервов, еще решает вопрос обеспеченности, то есть реальной защиты собственных средств в случае дефолта заемщика. Понятно, что кредитная организация, находящаяся, например, в столице нашей родины, будет с трудом реализовывать оленей, которые пасутся непонятно где.
Ирина Рысь
Зампред правления Ланта-банка

Одним из самых необычных залогов в России стало здание челябинской городской администрации: в 2006 году чиновники заложили мэрию, чтобы получить в кредит 300−350 млн руб. на строительство и ремонт автодорог.

Григорий Колганов.

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