Гарантии приобретают неожиданные формы

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Палата с 2014 года ведет реестр движимого имущества: он создавался в первую очередь для заложенных в банках автомобилей. Однако сейчас этот актив занимает чуть больше половины списка; остальное — нетрадиционные формы гарантий. Причем под них удается занимать довольно значительные суммы, отметил начальник юридического отдела Федеральной нотариальной палаты Александр Сагин:

«В последнее время увеличилось количество заложенных видеокарт — то есть того, что используется для осуществления в том числе майнинга, содержатся сведения о залоге гусей, большом количестве станков. Также закладываются турбины, двигатели, куры, котлы, олени, мешки, кони, кролики — фермеры активно закладывают то, что находится у них в собственности».

В реестре уведомлений содержится 1137 уведомлений о залоге свиней, но в одном уведомлении может быть указано несколько тысяч животных, поэтому это достаточно большие суммы — многие миллионы рублей. Александр Сагин Начальник юридического отдела Федеральной нотариальной палаты

Сыровар, производитель русского пармезана Олег Сирота отметил, что зачастую условия таких кредитов не слишком интересные, но у предпринимателей просто нет иного выхода:

У нас обычно заложено в банк все, до последних трусов, мы живем в долгах всю жизнь. Есть такая французская поговорка: фермер бывает богат только один раз, — когда продает свою ферму. Поэтому с какого-то этапа ты пытаешься отдать залог и вообще все, что можешь. Олег Сирота Сыровар, производитель русского пармезана

«В большинстве случаев надо мной смеются: большая часть банков смеялась, показывала на дверь, крутила пальцем у виска. Единственным банком, где мы всерьез о чем-то поговорили, был Россельхозбанк: у меня там коров приняли в залог, трактор, молоковоз. А в остальных случаях мне говорили: «Валите со своими нетрадиционными залогами, своим навозом, потому что мы все знаем, у тебя сейчас санкции снимут, и ты разоришься». Вообще, залоги — главная головная боль фермеров, потому что их обычно очень низко оценивают.

Моя мечта — чтобы в России принимался как нетрадиционный залог головка сыра. Мои немецкие, швейцарские, итальянские коллеги отдают в банки залог свои сырные погреба и получают деньги на развитие.

Оценить риски по кредитам под нетрадиционный залог достаточно сложно, поэтому кредитные организации неохотно идут на подобные сделки, отметила зампред правления Ланта-банка Ирина Рысь:

«Банкам такие залоги неинтересны. Во-первых, это требование Центрального банка — мы знаем, что для регулировки резервов подходит только тот залог, который мы можем реализовать в течение 270 дней без существенной потери по стоимости. Доказать ЦБ, что можно реализовать майнинговую ферму или оленей, весьма сложно, поэтому резервы банк на такой залог скорректировать не сможет».

Мало того, банк, кроме резервов, еще решает вопрос обеспеченности, то есть реальной защиты собственных средств в случае дефолта заемщика. Понятно, что кредитная организация, находящаяся, например, в столице нашей родины, будет с трудом реализовывать оленей, которые пасутся непонятно где. Ирина Рысь Зампред правления Ланта-банка

Одним из самых необычных залогов в России стало здание челябинской городской администрации: в 2006 году чиновники заложили мэрию, чтобы получить в кредит 300−350 млн руб. на строительство и ремонт автодорог.