Источник: РИА "Новости"

Более 7 тыс. омичей переселили из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба омской мэрии.

В Омске завершилась пятилетняя программа по переселению граждан из домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. За это время местная мэрия переселила в новые благоустроенные квартиры 7 297 человек из 337 аварийных домов.

Отметим, что после 2012 года аварийными были признаны ещё 173 многоквартирных дома, их число постоянно растёт. Это значит, что мэрии необходимо обеспечить жильём ещё тысячи омичей, но механизм переселения до сих пор не решён, его рассматривает правительство РФ.