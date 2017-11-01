Более 7 тыс. омичей переселили из аварийного жилья
Мэрии нужно обеспечить жильём ещё тысячи человек из 173 аварийных домов.
Мэрии нужно обеспечить жильём ещё тысячи человек из 173 аварийных домов.
Более 7 тыс. омичей переселили из аварийного жилья. Об этом сообщает
В Омске завершилась пятилетняя программа по переселению граждан из домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. За это время местная мэрия переселила в новые благоустроенные квартиры 7 297 человек из 337 аварийных домов.
Отметим, что после 2012 года аварийными были признаны ещё 173 многоквартирных дома, их число постоянно растёт. Это значит, что мэрии необходимо обеспечить жильём ещё тысячи омичей, но механизм переселения до сих пор не решён, его рассматривает правительство РФ.
Напомним, что процедура расселения из аварийного жилья — длительный процесс, который включает в себя несколько этапов: от внесения изменений в действующие законодательные акты до постройки домов, оформления документов и вручения ключей. Поэтому омичей призывают должным образом следить за состоянием своего жилья и не провоцировать дальнейшее разрушение дома.