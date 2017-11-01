Банки Ротенбергов и Ковальчука допустили к государственным деньгам

Источник: РИА "Новости"

В соответствии с первым из документов (№ 2393-р) на депозитах в банке «Россия» могут размещаться средства федерального бюджета, а также средства, зарезервированные на осуществление обязательного социального страхования о несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Второй документ (№ 2394-р) позволяет размещать резерв страховых средств также и на депозитах в банке СМП. Кроме того, этому банку позволено размещать временно свободные средства госкорпораций и госкомпаний.

Подписание Медведевым обоих документов (на это обратила внимание газета «Ведомости») последовало за ужесточением критериев допуска коммерческих банков к госсредствам, помехой не стало и то, что оба банка находятся под международными санкциями.

Весной 2016 году сообщалось, что банкам, в отношении которых действуют международные санкции, отдельным решением правительства может быть разрешено оперировать бюджетными деньгами.

В апреле 2014 года, говоря о введении в отношении Ротенбергов и Ковальчука санкций, Путин назвал их своими «хорошими знакомыми» и даже «друзьями».

«Да, это мои хорошие знакомые, друзья. Они зарабатывали свои капиталы, некоторые из них, еще до того, как мы были знакомы… Должен вам сказать, что мне не стыдно за моих друзей», — сказал тогда Путин.

Персональные санкции, введенные ЕС в отношении ряда россиян весной 2014 года (впоследствии список попавших под санкции лиц неоднократно расширялся), предусматривают замораживание любых «средств и экономических ресурсов» фигурантов списка на территории Евросоюза, а также запрет на въезд в страны ЕС.