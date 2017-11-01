В Свердловской области обещают расплатиться с адвокатами

Долг в размере 12 млн рублей перед работающими по назначению судов и следственных органов адвокатами будет погашен в ближайшее время. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил журналистам начальник управления судебного департамента в Свердловской области Олег Ножников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам чиновника, деньги были перечислены из федеральной казны накануне и поступят на расчётный счёт департамента после обеда. Он подтвердил, что проблема действительно существует, но тем не менее, вопрос урегулирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области 1 ноября началась забастовка адвокатов, участвующих в уголовных процессах по назначению суда или следственных органов. Причиной протеста стали долги МВД и судов перед юристами.

Вскоре появились сообщения о том, что действительно в забастовке примут участие порядка трёх тысяч адвокатов. В результате были сорваны заседания по десяткам процессов в судах Екатеринбурга и Свердловской области.