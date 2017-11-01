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14:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Инвестиционная часть бюджета Перми на 2018 год увеличится на 800 млн руб

В Перми прошел семинар, посвященный обсуждению проекта бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

В мероприятии приняли участие председатель Пермской гордумы Юрий Уткин, глава Перми Дмитрий Самойлов, депутат Госдумы РФ Игорь Сапко, министр финансов Пермского края Елена Чугарина, депутаты, руководители администрации города, специалисты городской контрольно-счетной палаты и главы районов.

Как сообщает пресс-служба Пермской гордумы, проект городского бюджета на 2018−2020 годы сформирован на основе 25 муниципальных программ и традиционно сохраняет социальную направленность — доля отраслей социальной сферы составляет 63% в общем объеме расходов бюджета. Инвестиционная часть бюджета на 2018 год увеличена на 800 млн руб. (с 2 987 млн руб. в 2017 году до 3 772 млн руб.). В планах городских властей — наращивать долю инвестиционных расходов и в дальнейшем.

Параметры бюджета по доходной и расходной части увеличатся на 2 млрд руб. (бюджет достигнет планки 25 млрд руб.). В последующие два года основные параметры бюджета составят: в 2019 году — 25,6 млрд руб., в 2020 — 26,2 млрд руб. Расходы бюджета на 2018−2020 годы запланированы на уровне прогнозируемых доходов без привлечения заемных средств. В 2018 году свыше половины расходов бюджета будет направлено на образование — 13,2 млрд руб. На дорожное хозяйство будет выделено 4,6 млрд руб., на жилищно-коммунальное хозяйство — 2,6 млрд руб., на социальную политику и культуру — 1 млрд руб.

В социальной сфере запланировано строительство четырех и приобретение одного здания для размещения детских садов и реконструкция детско-юношеского центра им. Соломина. Особое внимание будет уделено строительству спортивных объектов — это плавательные бассейны по улице Сысольская и улице Гашкова, физкультурно-оздоровительный комплекс по улице Веденеева, спортивная база «Летающий лыжник», будет приобретен физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по улице Транспортная.

В сфере городского хозяйства продолжится строительство и реконструкция автомобильных дорог: от улицы Лядовской до дома № 147 по улице Журналиста Дементьева, переход на улице Строителей — площади Гайдара, соединение улицы Старцева — проспекта Октябрят — улицы Целинная, будет продолжен капитальный ремонт набережной реки Камы, строительство и ремонт скверов и парков. Кроме того, анонсирован переход к комплексному поквартальному благоустройству, которое будет включать ремонт фасадов домов, дворов, освещение, возведение детских и спортивных площадок.

«Сегодня мы обсуждаем основные стратегические подходы к бюджету, ключевые финансовые акценты. Наш главный ориентир — 300-летие Перми, остается неизменным. К этой дате в городе должен быть завершен ряд масштабных проектов, где мы работаем в режиме софинансирования с федерацией и краем. Благодаря совместным усилиям и концентрируя финансовый ресурс на ключевых направлениях, мы получаем то, что от нас ждут пермяки, — это развитие города Перми и выполнение социальных обязательств», — отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. После всех необходимых процедур обсуждения проект бюджета города Перми будет рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании Пермской городской Думы в ноябре.

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