Инвестиционная часть бюджета Перми на 2018 год увеличится на 800 млн руб
В Перми прошел семинар, посвященный обсуждению проекта бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
В Перми прошел семинар, посвященный обсуждению проекта бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
В мероприятии приняли участие председатель Пермской гордумы Юрий Уткин, глава Перми Дмитрий Самойлов, депутат Госдумы РФ Игорь Сапко, министр финансов Пермского края Елена Чугарина, депутаты, руководители администрации города, специалисты городской
Как сообщает
Параметры бюджета по доходной и расходной части увеличатся на 2 млрд руб. (бюджет достигнет планки 25 млрд руб.). В последующие два года основные параметры бюджета составят: в 2019 году — 25,6 млрд руб., в 2020 — 26,2 млрд руб. Расходы бюджета на 2018−2020 годы запланированы на уровне прогнозируемых доходов без привлечения заемных средств. В 2018 году свыше половины расходов бюджета будет направлено на образование — 13,2 млрд руб. На дорожное хозяйство будет выделено 4,6 млрд руб., на
В социальной сфере запланировано строительство четырех и приобретение одного здания для размещения детских садов и реконструкция
В сфере городского хозяйства продолжится строительство и реконструкция автомобильных дорог: от улицы Лядовской до дома № 147 по улице Журналиста Дементьева, переход на улице Строителей — площади Гайдара, соединение улицы Старцева — проспекта Октябрят — улицы Целинная, будет продолжен капитальный ремонт набережной реки Камы, строительство и ремонт скверов и парков. Кроме того, анонсирован переход к комплексному поквартальному благоустройству, которое будет включать ремонт фасадов домов, дворов, освещение, возведение детских и спортивных площадок.
«Сегодня мы обсуждаем основные стратегические подходы к бюджету, ключевые финансовые акценты. Наш главный ориентир — 300-летие Перми, остается неизменным. К этой дате в городе должен быть завершен ряд масштабных проектов, где мы работаем в режиме софинансирования с федерацией и краем. Благодаря совместным усилиям и концентрируя финансовый ресурс на ключевых направлениях, мы получаем то, что от нас ждут пермяки, — это развитие города Перми и выполнение социальных обязательств», — отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. После всех необходимых процедур обсуждения проект бюджета города Перми будет рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании Пермской городской Думы в ноябре.